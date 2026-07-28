Mercato : OL Lyonnes annonce le transfert de Mendy au Paris FC

Déjà prêtée au Paris FC la saison passée, Maéline Mendy va s'inscrire sur la durée au sein du club parisien. Ce mardi, OL Lyonnes a annoncé le départ de la milieu de terrain vers le finaliste des playoffs de la Première Ligue en 2025-2026.

L'heure de la reprise a sonné pour OL Lyonnes depuis lundi et ce fut l'occasion de revoir Julie Swierot sous les couleurs lyonnaises. En revanche, pas de traces de Maéline Mendy, qui était également prêtée la saison passée. Et pour cause, l'aventure de la milieu de terrain avec son club formateur prend fin. Prêtée la saison passée au Paris FC, Mendy va poursuivre au sein du club parisien dans le cadre d'un transfert entre les deux formations finalistes des derniers play-offs de Première Ligue. Ayant engrangé du temps de jeu au PFC, la néo-Bleue a donc souhaité poursuivre sa progression dans la capitale, où elle s'est engagée jusqu'en juin 2031.

Sept matchs professionnels avec OL Lyonnes

Face à la concurrence féroce de l'entrejeu lyonnais, c'est un choix qui peut se comprendre à 19 ans. Elle quitte ainsi OL Lyonnes après avoir signé un premier contrat pro en 2023 et disputé sept matchs. Prêtée successivement à Strasbourg lors de la deuxième moitié de saison 2024-2025 puis au Paris FC l'an passé, Maéline Mendy aura inscrit deux titres de championne de France à son jeune palmarès.