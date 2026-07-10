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Julie Swierot, jeune attaquante de l'OL, a fait ses débuts contre Lille
Julie Swierot, jeune attaquante de l’OL, a fait ses débuts contre Lille (crédit : David Hernandez)

OL Lyonnes : Julie Swierot prolonge jusqu'en 2029

  • par Thomas Dioudonnat

    • Formée à l'OL et de retour au club après deux prêts réussis à Reims et Nantes, Julie Swierot s'engage pour deux saisons supplémentaires.

    Nouvelle signature dans les rangs fenottes. OL Lyonnes a annoncé ce vendredi 10 juillet la prolongation de contrat de Julie Swierot jusqu'au 30 juin 2029. Formée au club, elle avait signé son premier contrat professionnel à 17 ans. La native de Tournan-en-Brie avait fait son retour à Lyon en juin, après deux prêts consécutifs pleinement réussis en Arkema Première Ligue.

    Des expériences formatrices qui n'ont jamais fait perdre de vue son objectif à la principale intéressée. "Je savais que ça allait être bénéfique pour moi et qu'il fallait que je parte juste en prêt pour revenir ici", a-t-elle confié en marge de sa prolongation.

    "Je me sens chez moi ici"

    En 2024-2025, elle avait activement participé au maintien du Stade de Reims en disputant 20 rencontres dans l'élite. La saison suivante, elle avait confirmé tout son potentiel en rejoignant le FC Nantes (22 matches, 2 buts, 6 passes décisives), contribuant ainsi à la première qualification en demi-finales des play-offs de l'histoire des Canaries.

    Ses performances lui ont valu une première convocation en Équipe de France A cet été. Julie Swierot a en effet été retenue par le sélectionneur Laurent Bonadei pour le dernier rassemblement des Tricolores. Une trajectoire ascendante qui valide la stratégie assumée par OL Lyonnes pour faire progresser ces jeunes joueuses.

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