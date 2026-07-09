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Bruno Guimarães avec le Brésil
Bruno Guimarães avec le Brésil (Photo by PEDRO PARDO / AFP)

L'OL attentif au dossier Bruno Guimarães

  • par Thomas Dioudonnat

    • Bruno Guimarães pourrait rejoindre Arsenal. Un transfert qui permettrait de rapporter plusieurs millions d'euros dans les caisses de l'OL.

    Dévasté après son élimination en huitième de finale de la Coupe du monde avec le Brésil, le milieu de terrain pourrait vite rebondir.

    Dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, voir plusieurs mois, un transfert de l'ancien lyonnais pourrait rapidement voir le jour.

    Un mouvement qui pourrait faire les affaires de l’OL, qui avait inclus un pourcentage sur une potentielle plus-value lors de son départ du club vers Newcastle United en janvier 2022.

    Dans cette optique, le service comptabilité suit avec attention sa situation, qui devrait agiter le mercato estival en Angleterre.

    Une belle rentrée d'argent pour l'OL

    Selon The Authentic, l'international auriverde aurait fait part de sa volonté de rejoindre Arsenal à la direction des Magpies.

    La tendance actuelle évalue le montant du transfert autour de 70 millions d’euros. Un pactole potentiel d'environ cinq millions d’euros pour les finances rhodaniennes si cette somme était plus ou moins atteinte.

    Pour rappel, Bruno Guimarães avait signé une prolongation de cinq ans en octobre 2023 avec le club anglais. Le contrat comportait une clause libératoire temporaire de 100 millions de livres sterling soit un peu plus de 117 millions d'euros. Faute d'avoir été activée dans les temps, elle est devenue caduque en juin 2024.

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