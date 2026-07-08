Mercato : l'OL dresse sa ligne directrice pour le reste de l'été

En quête d'un numéro 9, l'OL n'en a pas fini avec le mercato. Une arrivée qui serait indépendante des départs.

Pour l'instant, l'OL est dans les clous. À ce jour, il a fait venir quatre nouveaux footballeurs dans le groupe de Paulo Fonseca. Des arrivées bouclées dès l'entame de la fenêtre des transferts. A présent, il devrait vivre une période plus calme, bien qu'il soit toujours en quête d'un avant-centre. C'est ce qu'ont confirmé les dirigeants rhodaniens ce mercredi devant la presse.

Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif, a ainsi développé. "Ça a été une période assez mouvementée, mais nous voulions être prêts très tôt avec les échéances qui arrivent prochainement. Maintenant, avec le Mondial, le marché est un peu au ralenti. Oui, nous avons des objectifs de ventes, mais nous n'avons pas tout à fait fini notre mercato. On cherche un numéro 9, mais ça peut prendre du temps, des clubs attendent la fin de la compétition pour démarrer les emplettes, explique-t-il. On sait que la Premier League a un impact sur les mouvements en Europe. J'espère qu'assez vite, nous aurons le joueur qu'il nous faut."

"On sait qui va probablement partir"

La venue d'un buteur est-elle corrélée à d'éventuelles cessions ? "Oui, il faut un équilibre, mais je ne pense pas que ça soit lié (aux départs). On travaille pour l'avoir pour le Q3 (début août). C'est difficile d'évaluer la date de son arrivée. On ne veut pas un groupe trop large car le coach manœuvre avec un certain nombre d'éléments. Notre plan est connu, on sait qui va probablement partir." Des discussions sont en tout cas en cours avec différentes formations sur ce sujet.

Malgré ce manque, Michael Gerlinger se montre plutôt satisfait de l'avancée de l'été lyonnais pour l'instant. L'OL avance au rythme prévu. "On voulait faire une vente élevée très tôt (Afonso Moreira à Leverkusen) pour avoir la possibilité de signer les recrues. C'était la priorité. On y est parvenus. Maintenant, on est plus ou moins flexibles pour le reste et on verra comment le mercato reprendra après la Coupe du monde", a insisté l'ancien Munichois.