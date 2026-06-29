Un directeur sportif, une rareté pour l'OL

Vendredi, l'OL a annoncé la promotion de Matthieu Louis-Jean comme directeur sportif. Un poste rarement occupé dans le club, qui avait surtout des présidents très influents sur le mercato.

Au-delà d'évoquer les bouleversements à la tête de l'OL, la conférence de presse de vendredi nous a appris autre chose. Désormais, Matthieu Louis-Jean n'est plus le directeur technique, mais le directeur sportif de l'Olympique lyonnais. Sur le fond, cela ne change pas grand-chose dans ses fonctions, puisqu'il était déjà largement impliqué dans tout le processus du mercato. Et même plus que ça, car il lui fallait également gérer les relations entre toutes les parties prenantes du vestiaire.

Arrivé en juin 2023 comme directeur du recrutement, il fut promu directeur technique en novembre de l'année suivante. Depuis trois ans, l'ancien défenseur professionnel aura porté plusieurs casquettes. "Dans l'ancienne organisation, Matthieu Louis-Jean ne travaillait pas uniquement pour Lyon. Il était également impliqué dans les projets de Botafogo et de Molenbeek. Il est, selon moi, l'un des meilleurs recruteurs de France et il pilotera désormais l'ensemble de la stratégie sportive du club", décrivait le directeur général, Michael Gerlinger, particulièrement laudatif envers son collaborateur.

Seulement le 3e directeur sportif au XXIe siècle

C'est une petite "révolution" chez les Rhodaniens, pas habitués à voir quelqu'un occuper ce poste. Seuls Juninho (de juillet 2019 à décembre 2021) et David Friio (de septembre 2023 à décembre 2024) ont officiellement eu ce titre dans l'histoire récente de l'OL. Au XXIe siècle, c'est donc seulement la troisième fois que les Lyonnais instaurent un directeur sportif. Auparavant, les divers présidents s'impliquaient largement dans les transferts, avec quelques conseillers autour d'eux pour prendre les décisions. Cette nomination est "une fierté" pour le cinquantenaire qui a du pain sur la planche cet été.