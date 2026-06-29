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Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
Rachid Ghezzal lors d’Utrecht – OL (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)

OL : un documentaire de Ligue 1+ se penche sur "l'ADN lyonnais"

  • par Alban Nivet

    • Ligue 1+ diffuse actuellement un documentaire consacré à la formation lyonnaise. Dans la bande-annonce dévoilée dimanche soir, plusieurs anciens joueurs de l'OL reviennent sur ce qui fait, selon eux, la singularité de l'Académie.

    Pour les nostalgiques et les amoureux de Lyon, voilà une recommandation télévisuelle pour patienter avant le retour des matchs officiels. La plateforme Ligue 1+ est allée interroger les purs produits du centre de formation dans le cadre d'un documentaire intitulé "Le Clan". Corentin Tolisso y évoque notamment la continuité des générations qui ont marqué le club ces dernières années. De Karim Benzema à Alexandre Lacazette, en passant par Samuel Umtiti, Nabil Fekir ou encore Rayan Cherki, le champion du monde estime que la formation continue de produire des talents capables de s'imposer au plus haut niveau.

    Une identité propre à la formation lyonnaise

    Au cœur du reportage, disponible uniquement pour les abonnés, plusieurs témoignages reviennent sur cette notion d'"ADN lyonnais", souvent associée aux joueurs formés à Tola-Vologe puis à Décines. "Il y a une forme d'ADN lyonnais qu'on développe. Quand on est issu de la région, il se crée automatiquement avec les copains, ceux qui nous entourent. On est au foot, on veut dribbler, on veut humilier", explique ainsi Rachid Ghezzal dans la bande-annonce. Corentin Tolisso parle lui aussi cette image attachée aux Gones, entre qualités techniques, goût du dribble et une certaine forme de nonchalance qui peut parfois leur être reprochée.

    Une culture transmise au centre

    Le documentaire aborde également l'importance qu'a longtemps occupée le noyau de Lyonnais dans le vestiaire. Pierre Bouby revient ainsi sur la culture de la domination inculquée dès les catégories de jeunes. Ces différentes confessions viennent rappeler la place centrale qu'occupe encore la formation dans l'identité de l'OL, alors que de nouveaux profils issus de l'Académie tentent aujourd'hui de suivre les traces de leurs prédécesseurs.

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