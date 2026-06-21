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Corentin Tolisso lors de Celta - OL
Corentin Tolisso lors de Celta – OL (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

OL : en 2026-2027, Tolisso aura Juninho dans le viseur

  • par Alban Nivet
  • 2 Commentaires

    • Capitaine de l'OL depuis la saison passée, Corentin Tolisso a enchainé les matchs. En 2026-2027, s'il garde le rythme et que la formation lyonnaise enchaine, le milieu pourrait dépasser Juninho au nombre de matchs joués.

    Corentin Tolisso continue de gravir les échelons dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Déjà devenu l'un des cadres du vestiaire lyonnais, le milieu de terrain pourrait également marquer un peu plus le club au cours de la saison 2026-2027. Avec 309 matchs disputés sous le maillot lyonnais, le champion du monde 2018 occupe actuellement la 15e place du classement des joueurs les plus capés de l'histoire de l'OL.

    Une ascension fulgurante en un an

    La progression de Tolisso a été particulièrement marquante lors du dernier exercice. À l'issue de la saison 2024-2025, le milieu de terrain comptait 270 apparitions et occupait seulement la 21e place du classement historique. Depuis, le champion du monde 2018 a considérablement grimpé dans la hiérarchie lyonnaise. En effet, il a disputé 39 rencontres supplémentaires en une saison. Ainsi, il a dépassé plusieurs figures de l'histoire du club comme Kim Källström, Alain Olio, Raymond Domenech, Bernard Lhomme et Lucien Degeorges pour intégrer le top 15. Dès sa prochaine apparition, Tolisso rejoindra puis dépassera le défenseur brésilien Cris, crédité de 310 matchs avec l'OL.

    Juninho dans le viseur

    Si sa progression se poursuit au même rythme, Corentin Tolisso pourrait viser beaucoup plus haut d'ici la fin de la saison. Avec 344 matchs, Juninho occupe actuellement la 11e place du classement historique. Le milieu lyonnais ne se trouve plus qu'à 35 rencontres de la légende brésilienne. Dans une saison qui pourrait voir l'OL disputer une cinquantaine de matchs entre la Ligue 1, la Coupe de France et les compétitions européennes, le capitaine lyonnais possède donc une réelle chance d'intégrer le top 11 des joueurs les plus capés du club. Un symbole fort pour un joueur formé à l'Académie, revenu à Lyon en 2022 et devenu l'un des visages de l'institution rhodanienne.

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    2 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 21 Juin 26 à 7 h 45

      Ouïs enfin il faudrait comparer en saison pour que ce soit plus juste. Tollisso ça fera 11 alors que juni en a fait 8.
      Quand à Kim, il a fait 6 saisons, c'est énorme le nombre de matchs en si peu de temps.

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    2. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - dim 21 Juin 26 à 8 h 05

      Kim il me semble qu'avec 66 matchs en 2007-2008 il a le record dans une saison.

      Signaler

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