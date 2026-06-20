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Afonso Moreira célébrant son but lors d'OL - Strasbourg
Afonso Moreira célébrant son but lors d’OL – Strasbourg (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Mercato : en vendant Moreira, l'OL réalise la 3e plus grosse plus-value de son histoire

  • par David Hernandez

    • Un an après son arrivée à l'OL, Afonso Moreira a déjà plié bagage vers le Bayer Leverkusen. En le vendant 29,5 millions d'euros (hors bonus), le club lyonnais a réalisé la troisième meilleure plus-value de son histoire, hors joueurs formés à l'Académie.

    C'est une histoire qui aurait mérité de durer un peu plus longtemps, mais qui s'est finalement terminée après une seule saison. Entre Afonso Moreira et l'OL, le "fit" a bien pris, à tel point que le cote du joueur a explosé en l'espace d'un an. Profitant de la blessure de Malick Fofana en octobre dernier, le Portugais a su saisir sa chance pour devenir un indispensable dans l'effectif de Paulo Fonseca. Ne rechignant pas à l'effort défensif et se montrant décisif offensivement, Moreira a fini de convaincre le Bayer Leverkusen de sortir le chéquier en ce début d'été. Contre la somme de 33,6 millions d'euros bonus compris, l'OL a donc accepté de laisser partir son ailier, un an seulement après son arrivée dans la capitale des Gaules.

    Ndombele, une plus-value record

    Avec la pression de la DNCG à venir, difficile de dire non, d'autant plus que la plus-value en douze mois est assez incroyable. En laissant de côté les bonus, la valeur d'Afonso Moreira a donc été multipliée par quatorze entre son achat pour deux millions d'euros à l'été 2025 et sa vente récente. Avec une plus-value de 27,5 millions d'euros, l'ailier portugais s'installe ainsi sur le podium des transferts les mieux rentabilisés par l'OL dans son histoire. Si les joueurs formés comme Alexandre Lacazette ou encore Corentin Tolisso ont rapporté une somme considérable en 2017, au niveau des joueurs achetés puis revendus, Afonso Moreira se classe derrière Tanguy Ndombele (+54M€) et Ferland Mendy (+43M). Un coup que la cellule de recrutement aimerait faire plus souvent pour rentrer plus vite dans les clous financiers.

    Le top 10 des meilleures plus-values de l'OL :

    1 - Tanguy Ndombele (+54M€)

    2- Ferland Mendy (+43M€)

    3 - Afonso Moreira (+27,5M€)

    4 - Michael Essein (+26,3M€)

    5 - Lucas Tousart (+22,4M€)

    6 - Mahamadou Diarra (+22,1M€)

    7 - Bruno Guimaraes (+22,1M€)

    8 - Lucas Paqueta (+19,95M€)

    9 - Jake O'Brien (+18,5M€)

    10 - Steve Marlet (+17,6M€)

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