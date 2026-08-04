Battu par le Sparta Prague, l’OL a encore été plombé par ses errements défensifs malgré une composition censée l’aider dans ce domaine. Retrouvez le baromètre de ce match.

De notre envoyé spécial à Prague.

On a moins aimé

Ouedraogo pas dans son assiette

Depuis le début de la préparation, il avait certainement la rare satisfaction défensive de l’OL. Il faut dire que ce n’était pas bien compliqué vu la prestation de ses autres coéquipiers. Toutefois, Mohamed Ouedraogo avait plutôt réussi son intégration, même si certaines lacunes avaient déjà bien été ciblées. Restait à savoir si le niveau d’intensité de la Ligue des champions allait encore un peu plus les mettre en lumière. Aligné dans un rôle de piston qu’il affectionne, le Burkinabé a été en difficulté. Que ce soit dans son duel avec Mercado que dans sa maitrise individuelle.

Ayant glissé deux fois en début de match, le numéro 76 a brillé par son déchet technique avec des passes mal ajustée, des incompréhensions avec Corentin Tolisso. Sa glissage à la 25e minute a failli couter cher, mais heureusement Greif a veillé au grain. C’est souvent passé dans son dos, comme on avait déjà pu le remarquer en juillet.

On a moins aimé (bis)

Tolisso n’aime décidément pas Prague

Il y a trois semaines, ce n’était qu’un match amical. Mais après avoir trouvé la faille contre le Servette FC, Corentin Tolisso avait raté le coche face au Slavia Prague. Il y avait eu une défaite mais cela restait un match de préparation. Ce mardi soir, ce fut plus problématique. A la 65e minute, après un très bon travail d’Openda, le capitaine de l’OL a eu l’opportunité de casser l’engouement tchèque lié à l’égalisation dix minutes plus tôt et surtout donner de la confiance à son équipe. Finalement, sa tentative a fini dans la tribune nord du stade Letna.

Un raté qui coûte cher au sein d’une prestation déjà pas forcément aboutie. Des contrôles parfois trop long, des prises de décision longues et malgré toute la dépense d’énergie à presser, l’impression d’être partout et nul part à la fois. Décidément, Prague, ce n’est pas pour Corentin Tolisso.