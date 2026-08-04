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Mohamed Ouedraogo lors de Sparta Prague - OL
Mohamed Ouedraogo lors de Sparta Prague – OL (@OL)

Sparta Prague - OL (2-1) : le baromètre du match, ce qu’il faut retenir

  • par David Hernandez
  • 36 Commentaires

    • Battu par le Sparta Prague, l’OL a encore été plombé par ses errements défensifs malgré une composition censée l’aider dans ce domaine. Retrouvez le baromètre de ce match.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    On a moins aimé

    Ouedraogo pas dans son assiette

    Depuis le début de la préparation, il avait certainement la rare satisfaction défensive de l’OL. Il faut dire que ce n’était pas bien compliqué vu la prestation de ses autres coéquipiers. Toutefois, Mohamed Ouedraogo avait plutôt réussi son intégration, même si certaines lacunes avaient déjà bien été ciblées. Restait à savoir si le niveau d’intensité de la Ligue des champions allait encore un peu plus les mettre en lumière. Aligné dans un rôle de piston qu’il affectionne, le Burkinabé a été en difficulté. Que ce soit dans son duel avec Mercado que dans sa maitrise individuelle.

    Ayant glissé deux fois en début de match, le numéro 76 a brillé par son déchet technique avec des passes mal ajustée, des incompréhensions avec Corentin Tolisso. Sa glissage à la 25e minute a failli couter cher, mais heureusement Greif a veillé au grain. C’est souvent passé dans son dos, comme on avait déjà pu le remarquer en juillet.

    On a moins aimé (bis)

    Tolisso n’aime décidément pas Prague

    Il y a trois semaines, ce n’était qu’un match amical. Mais après avoir trouvé la faille contre le Servette FC, Corentin Tolisso avait raté le coche face au Slavia Prague. Il y avait eu une défaite mais cela restait un match de préparation. Ce mardi soir, ce fut plus problématique. A la 65e minute, après un très bon travail d’Openda, le capitaine de l’OL a eu l’opportunité de casser l’engouement tchèque lié à l’égalisation dix minutes plus tôt et surtout donner de la confiance à son équipe. Finalement, sa tentative a fini dans la tribune nord du stade Letna.

    Un raté qui coûte cher au sein d’une prestation déjà pas forcément aboutie. Des contrôles parfois trop long, des prises de décision longues et malgré toute la dépense d’énergie à presser, l’impression d’être partout et nul part à la fois. Décidément, Prague, ce n’est pas pour Corentin Tolisso.

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    36 commentaires
    1. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mar 4 Août 26 à 22 h 20

      Je pense que juste écrire
      On a moins aimé:
      « tout »

      était suffisant

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    2. Avatar
      gOLdorak - mar 4 Août 26 à 22 h 25

      Fonseca, je crois qu'il arriverait en conférence de presse en tendant le majeur devant la caméra et en disant "je suis super heureux de couler ce club de merde" qu'il aurait encore tous les désœuvrés de la section commentaires du site pour prendre sa défense.

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      1. Avatar
        MK50 - mar 4 Août 26 à 22 h 47

        C'est quoi ce 11 de merde, est ce que Foncesca peut nous expliquer c'était quoi l'objectiF en mettant Abner et Tolisso, sur les côtés alors qu'il y'a des joueurs qu'il faut disponibles?

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    3. Avatar
      Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 27

      Himbert, Duranville, Boudache, Fofana et Nuhama….
      Non, non et non je préfère Tolisso et Abner en ailiers
      Qui suis je ?

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      1. Avatar
        fandelol - mar 4 Août 26 à 22 h 35

        Le fossoyeur de Lyon ?

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        1. Avatar
          Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 42

          J’irai pas jusque là…mais je dirais surtout Monsieur Flipette

      2. Mike Altheos Blueberry
        Mike Altheos Blueberry - mar 4 Août 26 à 23 h 00

        A la limite, Fofana n'était pas encore suffisament prêt pour démarrer, OK.
        Mais Nuamah et Himbert (ailier de formation) ? Que Boudache soit trop tendre, c'est factuel et Duranville pour l'instant n'a rien montré.

        Mais le choix tactique et des hommes pour l'animer, c'est une honte !

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    4. Avatar
      MIMI38 - mar 4 Août 26 à 22 h 28

      Openda peut etre la seule satisfaction de ce marasme complet...non ?

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      1. steph54321
        steph54321 - mar 4 Août 26 à 22 h 41

        En effet.

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    5. RBV
      RBV - mar 4 Août 26 à 22 h 28

      J’ai aimé : Openda ! Franchement pour un premier match c’est vraiment prometteur…
      Par contre si c’est notre seul avant centre de toute la saison on va espérer qu’il ne se blesse pas (avec notre pôle « performance » c’est pas gagné…).

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    6. Avatar
      zikos35 - mar 4 Août 26 à 22 h 34

      On était beaucoup à le dire de toute façon. Avec ce modèle économique, si tu rates ton mercato t'es mort.
      Ouedraogou c'est vraiment bas de tablo, Duranville visiblement il est pas au niveau au point de mettre Abner et toto ailiers. Boudache ? Bidstrup arrivé au club blessé pour plusieurs semaines et personne ne l'a vu dans le staff médical. Bacher franchement pour l'avoir vu jouer c'est un Caleta car avec moins d'expérience.

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    7. Avatar
      zikos35 - mar 4 Août 26 à 22 h 34

      Dans les recrues openda quand même, bon joueur.

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    8. Avatar
      gOLdorak - mar 4 Août 26 à 22 h 38

      On vient quand même d'assister à ce qui doit être un des plus mauvais matchs européens de l'histoire du club.

      J'aimerais qu'on savoure la chance qu'on a.

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      1. Avatar
        leroilyon - mar 4 Août 26 à 22 h 41

        Quelle idée de regarder aussi?? 😀
        Ca fait plus d'une pige que tu nous a dis à chaque match que tu regardera plus jamais l'OL de Fonseca.
        Moi je dis pas ça, par contre pour de vrai je ne regarde pas..
        Faut etre maso ! 😉

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        1. RBV
          RBV - mar 4 Août 26 à 22 h 47

          Et la défense a 3 alors ?! 😂

        2. Avatar
          leroilyon - mar 4 Août 26 à 22 h 55

          Non mais RBV moi j'ai juste relevé que tu ne la critiquait pas (la defense à 3) c'est tout.. 😉

        3. Avatar
          chiesa for ever - mar 4 Août 26 à 22 h 57

          Lol ça peut faire sourire moi ça m'inquiète
          Mais il suffira de jouer le match retour avec les joueurs a leur poste et le peut-être A t-on une chance

    9. steph54321
      steph54321 - mar 4 Août 26 à 22 h 40

      "malgré une composition censée l’aider dans ce domaine"

      NON. Tout le monde (sauf le staff) s'est étouffé en voyant la compo. Incomprehensible. 3/4 des joueurs perdus sur le terrain. Aucune animation défensive ou offensive. Rien pour sortir de leur pressing. Rien pour contenir leurs 2 ailiers de profondeur, surtout pas avec 3 centraux et 2 pistons. Rien pour créer du jeu ou des décalages. Aucune vitesse. Aucun rythme. Aucun marquage. Aucune agressivité. Aucun charisme. Aucune fierté. Openda a même dû se demander ce qu'il faisait dans cette équipe-là. Seule satisfaction du soir.

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    10. Avatar
      OL Fans CZ SK - mar 4 Août 26 à 22 h 41

      J'ai l'impression d'être le seul ici à croire encore à la qualification.

      Le Sparta est tout aussi faible défensivement que nous. Mais il faut absolument débuter avec Fofana - Openda - Nuamah devant, au lieu d'essayer de défendre un 0-0 avec Abner et Tolisso en attaque...

      Niakhaté sera de retour, et c'est de loin notre meilleur défenseur sur le plan défensif.

      Je pense que Fonseca a voulu apporter plus de sécurité défensive en alignant presque tous les défenseurs disponibles, mais c'était une erreur.

      Je suis convaincu qu'à domicile nous reviendrons à notre 4-3-3, que nous produirons un tout autre football et que nous nous qualifierons. Le Sparta ne reproduira pas ce match, et nous non plus.

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      1. Avatar
        Olreal - mar 4 Août 26 à 22 h 45

        Non je pense pas que tu sois le seul.
        Le SPARTA esr faible mais on a pas joué.
        Du moins on s’est pas mis dans les bonnes conditions.
        Au delà de la préparation physique qui apparement a laissé des traces, l’équipe qui a débuté ne resemeble a rien a un équipe, donc je ne pense pas que tu sois le seul.
        Si Fonseca a l’idée de jouer avec les meilleurs joueurs à leur poste à sa disposion , y’a vraiment moyen qu’on gagne au retour

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      2. steph54321
        steph54321 - mar 4 Août 26 à 22 h 46

        Ah non, on y croit quasiment tous. Sauf qu'il faut reconnaître qu'on a vécu un sacré match de m..... avec une compo lunaire jamais essayée en préparation, avec des joueurs pas à leurs postes et aucune animation. Avec une compo normale, on est en effet bien au-dessus de cette équipe.

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      3. Avatar
        Interol - mar 4 Août 26 à 22 h 56

        Non non on y croit OL Fan CZ SK. On est simplement choqué de la gifle reçue, et de ce que l'équipe a fait ce soir, notamment le coach. Mais comme tu le dis, j'ai aussi envie de croire que le match retour sera d'un tout autre acabit. On sera chez nous.
        Par contre attention, tu donnes une longue liste de joueurs qui devraient faire du bien. Sur le papier OK. Mais la semaine prochaine, dans quel état de forme seront-ils ?? C'est ça qui nous fait mal : physiquement, on est complètement à la rue ! Et je ne suis pas sûr que ce soit Fofana et Nuamah et Sulc et les autres qui changent quoi que ce soit à ce niveau là...
        Niakhaté sera disponible, mais dans quelle condition? Et même Openda, théoriquement il devrait être en train de finir sa préparation. Au Sparta, eux, ils sont prêts. Et ça nivele sérieusement les (soi disant) écarts de niveau. On l'a vu ce soir.

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        1. Avatar
          OL Fans CZ SK - mar 4 Août 26 à 23 h 16

          Merci à tous pour vos réponses. Je suis content de voir que nous sommes plusieurs à croire encore en nos chances pour le match retour.

        2. Avatar
          leroilyon - mar 4 Août 26 à 23 h 20

          Faut pas te fier au commentaires OL Fans CZ SK..
          Ca change tres vite ici.

    11. Avatar
      RojOL - mar 4 Août 26 à 22 h 52

      Il est vrai que ce match n’était pas de ceux que l’on aime regarder.
      Peut-être un peu la faute à Fonseca qui a mis en place un schéma de jeu que personne n’a compris. En fin de match Abner l’a admis à demi mots en disant qu’il avait joué à droite et au milieu et que c’était nouveau pour lui mais pas que pour lui je pense.
      Tolisso fait un mauvais match, lent, pas de bonne vision du jeu, etc… de plus il prend le ballon pour tirer le penalty alors qu’il me semble qu’en bon capitaine il pouvait offrir la possibilité à Openda de prendre confiance dans cette nouvelle équipe.
      Openda est le seul joueur qui m’a donné satisfaction, avec le peu d’entraînements avec cette équipe, il s’est battu, a beaucoup couru, provoque un penalty.
      Vu son niveau il va nous être d’une grande aide, espérons qu’il ne se blesse pas car nous n’avons pas de remplaçant de son niveau.
      Maintenant il faut qu’au Groupama Stadium notre équipe renverse cette équipe de Prague

      Attendons la composition du match retour, nous aurons déjà un élément de réponse

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    12. Avatar
      Cicinho2 - mar 4 Août 26 à 22 h 54

      Franchement y'avait 0 suspense quand tu vois la compo!
      Non, mais en plus 6 matchs amicaux avec quasi le mrme 11 et des remplacements à la 75eme, et là hop on change tout pour le 1er match!
      A ce niveau c'est de l'incompétence!
      Et le recrutement... y'a pas de sous, mais tu vas mettre du fric sur Kamara alors que visiblement son niveau est trop juste pour être 4eme central, sur Ouedraogo alors que tu as encore Abner et Tagliafico, sur Bidstrup qui correspond pas au profil demandé...
      Autant l'an passé j'étais hyper confiant en début de saison, autant là ça sent la saison pourrie

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    13. Avatar
      piedicortedigaggio - mar 4 Août 26 à 22 h 58

      Cet entraîneur a pris beaucoup trop de pouvoir dans notre club.

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    14. Avatar
      leroilyon - mar 4 Août 26 à 22 h 59

      Notre prepa est vachement chelou n'empêche avec ces matchs de 2 heures, à 15h en plein cagnard, à huis clos, jamais vu ca moi..

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    15. Avatar
      leroilyon - mar 4 Août 26 à 23 h 05

      Punaise j'ai loupé Le Transporteur 3!
      J'étais foca sur Tom et Jerry.

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    16. Avatar
      gOLdorak - mar 4 Août 26 à 23 h 09

      L'Équipe qui met "2" à Fonseca dans les notes du match...

      Mais où est-ce qu'ils les trouvent, ces deux points?

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      1. Avatar
        ITSGONE - mar 4 Août 26 à 23 h 13

        Pour le look Clooney

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        1. Avatar
          gOLdorak - mar 4 Août 26 à 23 h 16

          Tu enlèves les deux dernières lettres et tu es plus proche de la vérité.

    17. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mar 4 Août 26 à 23 h 10

      Ça me rappelle un autre très grand entraîneur de tous les temps qu'on a eu à la fin des années 2000...
      J'ai fais un mix et ça donne Puelonseca 😁

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    18. Avatar
      Interol - mar 4 Août 26 à 23 h 14

      Choix éditorial fort de ne pas s'en prendre à Fonseca. Ça aurait été plus facile. Et je dois dire que je suis assez d'accord. OK il s'est complètement trompé, mais malgré tout on aurait pu s'en sortir si Tolisso avais mis son penalty. Il est là, le vrai tournant de ce match.
      Soutien indéfectible à notre capitaine, car il doit être crispé... Il le mérite qu'on le soutienne. Ce soir il va se sentir responsable, mais il a donné bien plus au club, qu'il n'a coûté ce soir. Même si on doit se faire éliminer sur un 0-0 au retour, c'est pas grave. Notre capitaine à l'ol, il est largement au-dessus de ce barrage à la con !

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      1. Avatar
        gOLdorak - mar 4 Août 26 à 23 h 15

        Par curiosité, est-il arrivé une seule fois à Fonseca, dans toute sa carrière, de reconnaître avoir fait une erreur?

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    19. Avatar
      olgoneforever - mar 4 Août 26 à 23 h 16

      J'attends des explications de Fonseca sur sa compo!
      On a bien compris qu'il n'a pas le profil à la Indiana Jones mais delà à faire le canard ...

      Signaler

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