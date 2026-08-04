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Le stade de Letna, antre du Sparta Prague
Le stade de Letna, antre du Sparta Prague (Photo by ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Le Letna sera bien à guichets fermés pour Sparta Prague - OL

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Pour le premier rendez-vous européen de la saison, les supporters du Sparta Prague ont répondu présent. À quelques heures de la rencontre contre l'OL, le club tchèque a confirmé que le stade Letna sera à guichets fermés.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    On ne va pas se mentir, il ne règne pas un parfum de Ligue des champions dans les rues de Prague ce mardi. Pas de grosses affiches publicitaires, pas forcément de maillots du Sparta à arpenter les rues pragoises et à braver la chaleur. Dans une cité où plusieurs clubs occupent l'actualité footballistique, le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions est loin de déchaîner les passions. En apparence en tout cas. Car, ce mardi soir à 20h, l'OL aura bien affaire à une ambiance électrique et des supporters gonflés à bloc.

    Stade plein, chaleur étouffante

    Quand 300 Lyonnais prendront place en parcage visiteurs, le reste du stade Letna sera bien aux couleurs du Sparta, tout de rouge vêtu. La victoire contre le FC Zlin en championnat vendredi dernier a redonné de l'allant et les fans tchèques joueront bien leur rôle de douzième homme. À quelques heures du coup d'envoi, le club pragois a confirmé que cette première rencontre entre le Sparta et l'OL se jouera devant une enceinte comble. Ce ne sont pas moins de 19 000 spectateurs qui s'amasseront dans les tribunes de l'enceinte construite en 1917.

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    2 commentaires
    1. RBV
      RBV - mar 4 Août 26 à 16 h 19

      Pas un cadeau pour nos jeunes joueurs mais au moins, ça va les former !
      On espère un beau match et un OL qui donne tout sur le terrain comme très souvent la saison dernière ✌️

      Signaler
    2. Avatar
      leroilyon - mar 4 Août 26 à 16 h 51

      19 000 spectateurs comme nous au match retour? 😀

      Signaler

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