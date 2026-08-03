Ce mardi (20h), l’OL lance sa saison avec déjà un match de Ligue des champions. Pour affronter le Sparta Prague en Tchéquie, Paulo Fonseca ne peut pas compter sur Pavel Sulc et Mads Bidstrup, toujours convalescents. Khalis Merah se remet lui de son blessure à la cheville.

Comme mise en route, on a connu mieux, mais les Lyonnais ont aussi cherché ce cas de figure. En manquant par deux fois l’occasion de finir troisièmes de Ligue 1 la saison passée, ils se sont créés des problèmes tous seuls avec ce troisième tour de qualification et un barrage à jouer pour espérer voir la Ligue des champions. Alors les choses sérieuses commencent dès ce mardi 4 août quand le championnat ne reprend que dans trois semaines. Une préparation accélérée donc et un bleu de chauffe à enfiler de suite contre le Sparta Prague.

Merah de retour au retour ?

Après un dernier entraînement à Décines ce lundi matin, les joueurs de Paulo Fonseca ont pris la direction de la Tchéquie dans le courant de l’après-midi. Un voyage auquel n’ont pas pris part Pavel Sulc et Mads Bidstrup. Touchés depuis le stage en Allemagne, le Tchèque, qui ne connaitra pas de retour au pays, et le Danois ont manqué les dernières sorties amicales et vont donc rater ce premier rendez-vous européen.

Deux coups durs alors que l’OL doit faire sans Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico, suspendus, mais aussi Felix Bacher, arrivé dimanche et qui n’est pas qualifié pour la double confrontation contre le Sparta. Loïs Openda est lui bien présent et devrait connaitre ses premières minutes avec l’OL ce mardi au stade Letna.