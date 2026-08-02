Felix Bacher, le premier Autrichien de l'histoire de l'OL

Défenseur central, Felix Bacher est la sixième recrue lyonnaise de l'été. Il est surtout le premier Autrichien à porter cette tunique.

Deux Belges, un Danois, un Burkinabé, un Franco-Algérien et un Autrichien. Cet été, l'OL est allé au-delà des frontières. Ce dimanche, il a réalisé un transfert "historique". Non pas pour le montant de la transaction, mais bien car Felix Bacher est le premier footballeur venant d'Autriche à s'engager avec l'Olympique lyonnais. Une nouvelle nationalité débloquée donc pour le club, qui a déjà eu des Allemands, des Tchèques, des Slovaques ou encore des Croates dans ses rangs.

Pas encore international A

À 25 ans, l'ancien joueur d'Estoril s'apprête lui aussi à faire connaissance avec un autre pays. Il avait auparavant évolué en Allemagne et au Portugal, en plus de chez lui. Avec l'idée de franchir une étape supplémentaire vers la sélection A ? Potentiellement, car il est passé par les catégories U18 (3 capes), U19 (6) et U20 (1). Mais il attend encore l'appel de Ralf Rangnick pour intégrer une équipe 16e de finaliste de la Coupe du monde cet été.

Le droitier est désormais sous contrat avec les Rhodaniens jusqu'en 2031. Avec de bonnes prestations en Ligue 1 et possiblement en coupe d'Europe, il pourrait taper à la porte de l'équipe nationale. Ce serait assez bon signe pour son nouveau club.