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Ainsley Maitland-Niles (OL) face au Real Betis (Photo by Joaquin Corchero / Spain DPPI / DPPI via AFP)

La fraîcheur, un atout pour l'OL face au Sparta Prague ?

  • par Gwendal Chabas

    • Lors de la double confrontation face à l'OL, le Sparta Prague devra en plus gérer le championnat. Un atout pour les Lyonnais ?

    Avant de défier le Sparta Prague au 3e tour préliminaire de Ligue des champions, l'OL a tout le loisir de travailler et de récupérer. Il a disputé son dernier match amical mercredi (défaite 4-0 face au Real Betis), quand son rival a déjà repris le championnat. Résultat, il enchaînera, après sa victoire vendredi (contre Zlin), la rencontre aller mardi. Est-ce que cela pèsera sur le duel à venir ?

    L'OL aura une semaine pour préparer le retour

    C'est une éventualité, bien que nous soyons en début de saison. Les Tchèques, après la confrontation du 4 août, devront négocier une autre journée de Chance Liga le samedi 8 août, puis le retour à Décines le 11. Pendant ce temps, Paulo Fonseca et ses hommes auront une semaine pour préparer la deuxième manche, et éventuellement corriger ou améliorer des choses. Pour Adam Karabec et ses coéquipiers, ce ne sera en tout cas pas des plus simples à gérer, même si les organismes ne sont pas encore éprouvés.

    Aux Lyonnais d'en profiter en montrant un autre visage que celui affiché à Cadix mercredi. Et s'ils parviennent à se qualifier, leur calendrier va s'alourdir sur la fin du mois, mais pour les bonnes raisons.

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