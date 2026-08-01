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Ainsley Maitland-Niles face à Methalie lors de Toulouse - OL
Ainsley Maitland-Niles face à Methalie lors de Toulouse – OL (Photo by Nathan Barange / DPPI via AFP)

Coupe d'Europe - Ligue 1 : le calendrier de l'OL au mois d'août

  • par Gwendal Chabas
  • 2 Commentaires

    • L'OL espère disputer six matchs au mois d'août. Cela voudra dire qu'il aura au moins atteint les barrages de Ligue des champions. Voici son calendrier.

    Il n'est plus temps de faire machine arrière. Dans les onze jours à venir, l'OL jouera une partie de son futur européen pour la saison 2026-2027. Comme souvent, août est synonyme de début d'exercice pour les clubs, mais pour l'Olympique lyonnais, celui-ci s'ouvre un peu plus tôt. Dès mardi, le Sparta Prague l'attend pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Première manche en Tchéquie, avant le retour le 11 du côté de Décines.

    Une fin de mois potentiellement chargée

    Deux matchs minimum avant de retrouver la Ligue 1, ou de poursuivre l'aventure avec les barrages de la C1 (18-19 - 25-26 août). Tout dépendra du résultat face à Adam Karabec et ses coéquipiers. En plus de l'Europe, les hommes de Paulo Fonseca entameront le nouveau chapitre du championnat de France. Rendez-vous à Toulouse le samedi 22, dans le multiplex de 20h45. Une semaine plus tard, Le Havre viendra dans le Rhône pour la J2, même jour, même horaire (29/08, 20h45). Mais à coup sûr, le club préférerait que ce soit après avoir appris une heureuse nouvelle pour la coupe aux grandes oreilles.

    Le calendrier de l'OL en août

    • Mardi 4 : Sparta Prague - OL (20 heures), Q3 aller de la C1
    • Mardi 11 : OL - Sparta Prague (21 heures), Q3 retour de la C1
    • Si qualification : barrage aller de Ligue des champions le 18 ou 19
    • Samedi 22 : Toulouse - OL (20h45), J1 de Ligue 1
    • Si qualification : barrage retour de Ligue des champions le 25 ou 26
    • Samedi 29 : OL - Le Havre (20h45), J2 de Ligue 1
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    1. Avatar
      Poupette38 - sam 1 Août 26 à 12 h 34

      Toulouse qui va céder son défenseur Charlie Cresswell à Rennes .
      Rennes va être costaud cette saison, ils ont fait un super recrutement .
      Ils veulent enfin se qualifier pour l'Europe, la grande ? 🤔

      Signaler
      1. cavegone
        cavegone - sam 1 Août 26 à 13 h 02

        Oui je le pense. En coupe c’est cata mais en championnat Haise a vraiment d’excellents standards.

        Signaler

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