Coupe d'Europe - Ligue 1 : le calendrier de l'OL au mois d'août

L'OL espère disputer six matchs au mois d'août. Cela voudra dire qu'il aura au moins atteint les barrages de Ligue des champions. Voici son calendrier.

Il n'est plus temps de faire machine arrière. Dans les onze jours à venir, l'OL jouera une partie de son futur européen pour la saison 2026-2027. Comme souvent, août est synonyme de début d'exercice pour les clubs, mais pour l'Olympique lyonnais, celui-ci s'ouvre un peu plus tôt. Dès mardi, le Sparta Prague l'attend pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Première manche en Tchéquie, avant le retour le 11 du côté de Décines.

Une fin de mois potentiellement chargée

Deux matchs minimum avant de retrouver la Ligue 1, ou de poursuivre l'aventure avec les barrages de la C1 (18-19 - 25-26 août). Tout dépendra du résultat face à Adam Karabec et ses coéquipiers. En plus de l'Europe, les hommes de Paulo Fonseca entameront le nouveau chapitre du championnat de France. Rendez-vous à Toulouse le samedi 22, dans le multiplex de 20h45. Une semaine plus tard, Le Havre viendra dans le Rhône pour la J2, même jour, même horaire (29/08, 20h45). Mais à coup sûr, le club préférerait que ce soit après avoir appris une heureuse nouvelle pour la coupe aux grandes oreilles.

Le calendrier de l'OL en août