Mercato : Bentaleb ne rejoindra pas l’OL

Dans le viseur de l’OL et connaissant bien Paulo Fonseca, Nabil Bentaleb ne rejoindra pas le club lyonnais. Libre, le milieu algérien a fait le choix de signer un nouveau contrat avec Lille.

Le mercato de l’OL est encore loin d’être terminé. Après la défaite contre le Real Betis, Matthieu Louis-Jean a confirmé que le club lyonnais allait encore se montrer actif. Néanmoins, le directeur sportif rhodanien aimerait d’abord régler plusieurs départs avant de pouvoir totalement se projeter sur des recrues. L’une d’elles ne sera pas Nabil Bentaleb. Paulo Fonseca a beau avoir répété qu’il attendait un renfort dans l’entrejeu, l’international algérien ne remplira pas cette mission.

Fonseca l'avait fait revenir à Lille

Annoncé dans le viseur de l’OL, le milieu avait pour lui de bien connaitre l’entraîneur portugais qui l’avait fait revenir au LOSC, son club formateur, à l’été 2023. Cependant, la connexion n’a pas été suffisante puisque Bentaleb va continuer dans le nord de la France. Libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, l’ancien d’Angers a choisi de rempiler avec les Dogues. À la manière d’un Nicolas Tagliafico la saison passée avec l’OL, le milieu a rempilé dans le même club, malgré la fin de son contrat précédent. Une piste en moins pour le club lyonnais.