Vendredi soir, la liste A des 25 joueurs de l'OL pour le 3e tour préliminaire de Ligue des champions est tombée. On y retrouve toutes les recrues de l'été, mais pas Malick Fofana.

Le club avait jusqu'au 30 juillet 23h39 pour bâtir cette liste A. L'UEFA a officialisé la chose en fin de journée vendredi. Nous connaissons désormais les 25 joueurs de l'OL qui figurent dans ce document. Rappelons que celui-ci concerne uniquement le 3e tour préliminaire de Ligue des champions contre le Sparta Prague (4 et 11 août). Si Paulo Fonseca et ses hommes se qualifient, le staff pourra en fournir un autre lors du barrage. Mais dans ce texte, nous retrouvons déjà toutes les recrues.

Le petit dernier en date, Loïs Openda, mais aussi Mohamed Ouedraogo, Mads Bidstrup (sur qui règne une incertitude physique), Kaïl Boudache et Julien Duranville. Même Nicolas Tagliafico, qui sera suspendu pour cette double confrontation, est dedans. Tout comme Moussa Niakhaté, attendu pour le match retour. Il y a peu de surprises en réalité. Les éléments potentiellement sur le départ comme Ainsley Maitland-Niles, Tanner Tessmann ou Orel Mangala, voire Pavel Šulc, sont inscrits.

Fofana sur la liste B

En revanche, pas de Malick Fofana. Signe d'un éventuel départ à venir ? Non, le Belge a le droit d'intégrer la liste B, celle des footballeurs nés le 1er janvier 2005 ou après (il est de mars 2005). Puisqu'il participe aux coupes d'Europe avec l'Olympique lyonnais depuis deux ans maintenant, l'ailier est éligible selon les statuts de l'instance. Cet index peut être modifié jusqu'à la veille de la rencontre. Melvin Otobo, Mathys de Carvalho, Adil Hamdani ou encore Enzo Molebe pourraient aussi en faire partie.

Les 25 Lyonnais sur la liste A UEFA : Greif, Descamps - Tagliafico, Abner, Ouedraogo, Kluivert, Mata, Kamara, Niakhaté, Kango, Maitland-Niles - Tessmann, Mangala, Tolisso, Merah, Nartey, Bidstrup, Morton - Duranville, Nuamah, Boudache, Šulc, Openda, Himbert, Gomes Rodriguez