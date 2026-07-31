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Romane Rafalski lors d'OL Lyonnes - Dijon
Romane Rafalski lors d’OL Lyonnes – Dijon (Facebook OL Ang’elles)

Ce vendredi, OL Lyonnes s'entraîne devant son public

  • par Gwendal Chabas

    • Ayant repris les séances avec ballon mercredi, OL Lyonnes va désormais retrouver son public. Les supporters peuvent accéder à l'entraînement de ce vendredi matin.

    C'est bien souvent un instant à part. Le premier entraînement de la saison avec des spectateurs. Pour OL Lyonnes, c'est ce vendredi, dès 10 heures. Le club ouvre sa troisième séance sur le terrain au public. L'occasion de voir à l'œuvre les quatre recrues : Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir, Maria Louisa Grohs et Salma Paralluelo. Mais aussi de retrouver les "anciennes" comme Selma Bacha, Ada Hegerberg ou encore Wendie Renard. Il faut en profiter, car les joueuses de Jonatan Giráldez ne disputeront qu'un seul match amical à Décines devant leurs supporters. Ce sera le 29 août contre le London City Lionesses (15 heures).

    Une journée aussi consacrée aux médias

    Pour venir ce vendredi matin, il vous suffit de vous inscrire en accédant à ce lien. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est entièrement gratuit. Il vous faut simplement rentrer vos coordonnées. Rappelons qu'après cette matinée d'exercices, les Lyonnaises, du moins les "petites nouvelles", auront le droit à leur présentation. Juste avant, Vincent Ponsot (directeur général) et le coach Jonatan Giraldez répondront également aux questions des journalistes. Une journée qui marque en quelque sorte le grand coup d'envoi de la préparation pour les championnes de France en titre.

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