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Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d'OL Lyonnes face au Paris FC en D1
Chawinga, Dumornay, Engen et les joueuses d’OL Lyonnes face au Paris FC en D1 (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

OL Lyonnes - London City Lionesses se jouera à 15h le 29 août

  • par David Hernandez

    • Comme la saison passée, OL Lyonnes terminera sa préparation estivale avec un amical contre le London City Lionesses. La rencontre se jouera le 29 août à 15h, en raison notamment du match de Ligue 1 entre l’OL et Le Havre dans la soirée.

    Michele Kang s’est toujours défendue de vouloir privilégier un club par rapport à un autre au sein de la galaxie Kynisca. Toutefois, cet été 2026 a commencé à soulever quelques questions avec le recrutement XXL du London City Lionesses. Entre Alexia Putellas, Mapi Leon, Mary Earps ou encore Kadidiatou Diani, le club londonien affiche ses ambitions en WSL. De quoi faire craindre un passage au second plan pour OL Lyonnes. La venue de Salma Paralluelo montre que le club lyonnais reste ambitieux et tout ce joli monde se retrouvera le samedi 29 août prochain au GOLTC.

    Des places à partir de 5€

    Comme la saison passée, Jonatan Giraldez et ses joueuses termineront leur préparation avec une opposition contre le London City Lionesses du côté de Décines, pour sa seule rencontre en public. Il restait à connaitre l’heure définitive puisqu’elle n’avait pas été communiquée au moment du calendrier estival des Fenottes. Ce sera à 15h sur le terrain Gérard Houllier avec des places disponibles à partir de 5€. Un horaire en plein milieu d’après-midi, en raison notamment de la deuxième journée de Ligue 1. En effet, l’OL reçoit Le Havre à 20h45 au Parc OL le même jour et cela évitera de créer des bouchons inutiles ou tout simplement d’attirer encore un peu plus de monde dans le Grand Stade.

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