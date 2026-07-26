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John Mercado, joueur offensif du Sparta Prague
John Mercado, joueur offensif du Sparta Prague (Photo by Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto)

Pour sa reprise du championnat, le Sparta Prague mord la poussière

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Sur deux défaites de suite en fin de préparation, le Sparta Prague n’a pas mieux réussi son entrée en lice en championnat. Avec Adam Karabec titulaire, la formation tchèque a perdu à Brno.

    À l'heure où l'OL a encore un match amical à disputer mercredi contre le Real Betis, le Sparta Prague a déjà entamé les choses sérieuses avant son troisième tour de qualification de la Ligue des champions. Samedi, la formation tchèque faisait ses débuts dans la nouvelle saison 2026-2027 du championnat national. Les joueurs de Brian Priske se déplaçaient sur la pelouse de Brno et l'entraîneur néerlandais attendait une réaction de ses ouailles. Ces derniers restaient sur deux défaites de suite en fin de préparation, dont un écrasant revers 5-1 contre Nordjaelland. Malheureusement, le sursaut d'orgueil après "une prestation inacceptable" n'a pas eu lieu samedi soir. Avec un Adam Karabec titulaire et ayant joué l'intégralité de la rencontre, le Sparta Prague s'est incliné dès la première journée (3-1). 

    Un deuxième match de championnat avant l'OL

    Après l'ouverture du score de Brno à la 34e minute, les "Rudi" (les Rouges) ont réussi à revenir dans le match grâce à John Mercado au retour des vestiaires (50e). Finalement, la joie n'a duré qu'un quart d'heure avant que Vachousek ne redonne l'avantage à Brno (64e) et que le club recevant ne fasse le break à dix minutes de la fin. Avec cette défaite 3-1, le Sparta Prague ne reprend pas forcément confiance avant d'affronter l'OL. Les Tchèques auront toutefois une chance de se rattraper à domicile vendredi prochain avec la réception du FC Zlin, où évolue Prince Mbatshi.

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    1 commentaire
    1. Avatar
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      Oui, parce que le Sparta est faible. Même ses supporters ne sont pas surpris, ils trouvent eux-mêmes que leur effectif est plutôt faible.

      Quelqu'un a une idée de la manière dont on va vouloir jouer contre le Sparta ? Quel sera notre style de jeu ?

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