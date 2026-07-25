Actualités
Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d'OL - FC Servette
Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d’OL – FC Servette

OL - Wolfsburg (2-0) : Mata voit "une nette amélioration" en quinze jours

  • par David Hernandez

    • Vainqueur de Wolfsburg vendredi après-midi, l'OL a signé un quatrième succès en cinq matchs amicaux. Si le jeu reste poussif, Clinton Mata estime avoir noté une "nette amélioration" entre la fin de ce stage et le premier match contre Mâcon.

    On serait capable de dire "encore heureux", et pourtant, ce n'est pas forcément ce qui saute aux yeux. Cependant, face au jeu poussif proposé par l'OL depuis le début de la préparation, on se satisfera de voir les joueurs lyonnais noter de la progression dans la stratégie mise en place par Paulo Fonseca depuis maintenant presque un mois. Vendredi après-midi, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore souffert pendant plusieurs minutes sur le début de la partie contre Wolfsburg (2-0). La formation allemande a, comme les autres adversaires de l'été, imprimé un gros pressing, ainsi qu'un gros impact. De quoi décontenancer un peu l'OL. "On a essayé de mettre en place ce que le coach nous avait demandé. On savait que les adversaires allaient venir nous chercher en un contre un sur le pressing", a déclaré Clinton Mata au micro d'OLPlay.

    "Le bilan du stage est positif"

    Après avoir laissé passer l'orage, bien aidée par Dominik Greif, la formation rhodanienne a repris le contrôle du jeu et a aussi profité de sa supériorité numérique après l'heure de jeu pour prendre les devants. D'abord par Ainsley Maitland-Niles, qui a bien suivi une frappe de Julien Duranville, puis par Alejandro Gomes Rodriguez. Mais tout est loin d'être parfait à onze jours du match aller contre le Sparta Prague"Il y a encore des choses à améliorer. On est sur la bonne voie. Mais par rapport au premier match, il y a une nette amélioration. Le bilan du stage est positif. Tous les joueurs sont en forme. C’était une très bonne préparation en Allemagne. On avait tout pour être performants." Place désormais à un peu de repos avant une dernière répétition contre le Real Betis, mercredi, à Cadix.

    à lire également
    Arnaud Kalimuendo, avec Rennes
    Mercato : en plus d’Openda, l’OL avait ciblé deux autres profils

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Clinton Mata et Tyler Morton face à Ayé lors d'OL - FC Servette
    OL - Wolfsburg (2-0) : Mata voit "une nette amélioration" en quinze jours 11:40
    Arnaud Kalimuendo, avec Rennes
    Mercato : en plus d’Openda, l’OL avait ciblé deux autres profils 10:50
    Salma Paralluelo, nouvelle joueuse d'OL Lyonnes
    Mercato : OL Lyonnes signe le gros coup Paralluelo 10:00
    Khalis Merah en discussions avec Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles lors de Toulouse - OL
    OL : Khalis Merah tease un retour sur les terrains 09:20
    Malick Fofana lors d'OL - Angers
    OL - Wolfsburg (2-0) : Fofana, l'éclaircie allemande du stage 08:45
    Moussa Niakhaté lors d'Auxerre - OL
    OL : Niakhaté attendu ce samedi pour sa reprise 08:00
    L'OL futur "meilleur ennemi" européen du Sparta Prague 07:30
    Paulo Fonseca, à l'entrainement de l'OL
    OL – Wolfsburg (2-0) : Fonseca attend de "nouveaux joueurs" 24/07/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jorge Maciel en conférence de presse avant OL - Ludogorets
    OL : Jorge Maciel fait le point sur les blessés 24/07/26
    Alejandro Gomes Rodriguez félicité par Moussa Niakhaté lors d'OL - PAOK
    Amical : sans briller, l'OL s'impose contre Wolfsburg (2-0) 24/07/26
    Mathys De Carvalho lors d'OL - FC Saint-Cyr Collonges
    OL - Wolfsburg : une première période sans idée lyonnaise 24/07/26
    Paul Seixas à droite avec le maillot du classement des points au Tour de l'Algarve
    Tour de France : Paul Seixas, supporter de l'OL, vise l'Alpe d'Huez 24/07/26
    Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
    OL - Wolfsburg : Fonseca dévoile son onze de départ 24/07/26
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : dernier acte en Bavière avant le retour à Lyon 24/07/26
    OL - Mercato : Matthieu Louis-Jean n'a pas dit son dernier mot 24/07/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Slavia Prague
    Comment suivre la rencontre entre l'OL et le VfL Wolfsburg 24/07/26
    Mads Bidstrup, le pari de l'OL au milieu 24/07/26
    Achraf Laaziri à l'entraînement de l'OL du 15 février 2023
    L'OL officialise le transfert de Achraf Laaziri vers l'Ittihad Tanger 24/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut