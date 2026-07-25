Vainqueur de Wolfsburg vendredi après-midi, l'OL a signé un quatrième succès en cinq matchs amicaux. Si le jeu reste poussif, Clinton Mata estime avoir noté une "nette amélioration" entre la fin de ce stage et le premier match contre Mâcon.

On serait capable de dire "encore heureux", et pourtant, ce n'est pas forcément ce qui saute aux yeux. Cependant, face au jeu poussif proposé par l'OL depuis le début de la préparation, on se satisfera de voir les joueurs lyonnais noter de la progression dans la stratégie mise en place par Paulo Fonseca depuis maintenant presque un mois. Vendredi après-midi, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont encore souffert pendant plusieurs minutes sur le début de la partie contre Wolfsburg (2-0). La formation allemande a, comme les autres adversaires de l'été, imprimé un gros pressing, ainsi qu'un gros impact. De quoi décontenancer un peu l'OL. "On a essayé de mettre en place ce que le coach nous avait demandé. On savait que les adversaires allaient venir nous chercher en un contre un sur le pressing", a déclaré Clinton Mata au micro d'OLPlay.

"Le bilan du stage est positif"

Après avoir laissé passer l'orage, bien aidée par Dominik Greif, la formation rhodanienne a repris le contrôle du jeu et a aussi profité de sa supériorité numérique après l'heure de jeu pour prendre les devants. D'abord par Ainsley Maitland-Niles, qui a bien suivi une frappe de Julien Duranville, puis par Alejandro Gomes Rodriguez. Mais tout est loin d'être parfait à onze jours du match aller contre le Sparta Prague. "Il y a encore des choses à améliorer. On est sur la bonne voie. Mais par rapport au premier match, il y a une nette amélioration. Le bilan du stage est positif. Tous les joueurs sont en forme. C’était une très bonne préparation en Allemagne. On avait tout pour être performants." Place désormais à un peu de repos avant une dernière répétition contre le Real Betis, mercredi, à Cadix.