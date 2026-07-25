OL - Wolfsburg (2-0) : Fofana, l'éclaircie allemande du stage

Vainqueur de son quatrième match de l'été, l'OL reste encore très poussif dans le jeu. Contre un Wolfsburg réduit à dix à l'heure de jeu, difficile de tirer de véritables conclusions. Même si le retour de Malick Fofana a été la grosse nouvelle de l'après-midi.

Depuis le début de l'été, l'OL est plutôt servi. Quand les matchs amicaux ont avant tout l'objectif de remettre le bleu de chauffe, de trouver des automatismes et de monter en température au fur et à mesure des semaines, la préparation estivale 2026 aura été celle des matchs à impact. Cela va très certainement servir de bon exercice au moment de préparer le double rendez-vous contre le Sparta Prague en Ligue des champions, mais les Lyonnais ont clairement été servis au niveau de l'engagement mis par les adversaires. Entre le FC Saint-Gall, le Slavia Prague et vendredi Wolfsburg, les matchs ont été hachés, les coups nombreux et ce n'est pas Rémi Himbert qui dira le contraire, et ont fini par deux fois à dix contre onze avec une expulsion adverse.

Pas forcément ce qu'on attend d'un match amical et pas forcément très intéressant non plus pour se jauger. À Bamberg, le visage de l'OL a encore une fois été très poussif et les deux buts ont finalement eu lieu après l'exclusion de Wolfsburg. Encore une fois, difficile de tirer de grosses conclusions sur le jeu déployé par les hommes de Paulo Fonseca, même si l'on voit bien que tout cela reste encore en plein chantier. Le coach portugais aurait certainement préféré arriver avec plus de certitudes à un amical de la fin (mercredi contre le Real Betis) et à un peu plus d'une semaine de la Ligue des champions.

Une bouffée d'oxygène aussi pour le vestiaire ?

Pourtant, il doit jongler avec quelques pépins physiques (Bidstrup, Sulc), des départs qui n'ont toujours pas été actés (Tessmann, Mangala, etc.) et donc une gymnastique qui s'étire dans le temps. Toutefois, vendredi, Fonseca pouvait avoir le sourire. Dix jours après un véritable pessimisme sur la situation, il a pu faire entrer Malick Fofana pendant une bonne vingtaine de minutes. Presque impensable quand on se souvient des propos du technicien à la sortie d'une victoire 2-1 contre le Servette FC à Bourgoin.

Il ne convient pas de crier victoire trop vite, mais ce retour est véritablement une vraie éclaircie dans le quotidien lyonnais. « On est tous heureux, on sait que ce fut une année difficile pour lui et le revoir sur le terrain, ça nous fait énormément plaisir, a souligné Clinton Mata, aux médias présents à Bamberg. Ça doit lui faire plaisir de rejouer un match à haute intensité." On est encore loin de retrouver le Malick Fofana de la saison 2024-2025, mais le simple fait de le voir retoucher le ballon dans un match est déjà une belle avancée.

28 minutes disputées depuis fin octobre

Entré à la 87e minute, au même titre que bon nombre de ses coéquipiers, le Belge cherche logiquement à retrouver de la confiance balle au pied, mais aussi sur de la vitesse pure. À l'origine du second but lyonnais inscrit par Alejandro Gomes Rodriguez à la 94e minute, Fofana y verra certainement un point positif dans son évolution quotidienne. Le 26 octobre 2025 semble tellement loin et en même temps tellement proche. Qui aurait pu imaginer que huit mois après le tacle assassin de Doukouré, Malick Fofana ne soit que sur le chemin d'une reprise qui ne tient toujours qu'à un fil ? Personne et tout le monde prient désormais pour que tout le malheur autour de l'ailier se soit définitivement dissipé.

Il ne faudra pas attendre monts et merveilles d'entrée, mais s'il tient la forme, Fofana peut être ce facteur X. Peut-être pas comme titulaire, mais en sortie de banc comme au moment de son arrivée. Une impression de retour en arrière, qui a malgré tout le goût d'une vraie avancée. "Le retour de Malick est très important pour nous, a rappelé Paulo Fonseca. C'est un joueur de grande qualité. Nous avons besoin de joueurs comme Malick." Et que le sujet Fofana ne devienne plus un sujet quotidien, ou alors seulement sur la qualité de ses prestations.