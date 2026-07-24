Actualités
Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
Paulo Fonseca lors d’Angers – OL (Photo by Sebastien Salom-Gomis / AFP)

OL - Wolfsburg : Fonseca dévoile son onze de départ

  • par Thomas Dioudonnat
  • 25 Commentaires

    • La composition de l'OL est tombée pour le match face à Wolfsburg ce vendredi (14 h). Pas de grande surprise dans l'équipe de Paulo Fonseca.

    Le coup d'envoi est imminent. Ce vendredi à 14 h, le groupe olympien dispute son dernier match en Allemagne avant de regagner ses pénates. L'adversaire du jour, le VfL Wolfsburg, évoluera cette saison en deuxième division allemande, après une relégation historique en fin de saison dernière. L'ancien Lyonnais Saël Kumbedi sera titulaire du côté des Allemands.

    Ouedraogo et De Carvalho intègrent le onze

    Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca souhaite se rapprocher de l'équipe-type qui pourrait débuter contre le Sparta Prague le 4 août prochain en Ligue des champions. Les cadres sont quasiment tous titulaires. Fofana, Abner et Tessman démarrent sur le banc. À noter, l'absence de Sulc et de Nuamah de la feuille de match. La première mi-temps de cette rencontre se jouera en 60 minutes, la deuxième en 45 minutes.

    La composition de l'OL en première mi-temps : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo - De Carvalho, Morton, Tolisso - Boudache, Duranville, Himbert

    La composition du VfL Wolfsburg en première mi-temps : Wellenreuther – Fischer, Wahl, Angely, Kumbedi – Gerhardt, Majer, Souza, Rexhbecaj – Glatzel, Reese

    à lire également
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : dernier acte en Bavière avant le retour à Lyon
    25 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 24 Juil 26 à 13 h 48

      Je trouve qu'a 2 semaines de matchs couperet, la compo est assez inquiétante.

      AMN - Kluivert - De Carvalho : Trois joueurs qui font assez régulièrement des boulettes qui coutent un but
      Ouedraogo : Recrue qui doit encore prendre ses marques
      Duranville : Recrue qui n'a strictement rien montré en plusieurs matchs de prépa, on va lui laisser du temps mais pour l'instant ça ne fait pas rêver du tout.

      Signaler
    2. Avatar
      Sonny03 - ven 24 Juil 26 à 13 h 54

      J'espérais voir Bidstrup pour vraiment me faire un avis 🙄
      Pour le moment pas vraiment impressionné.
      De Carvalho titulaire pas top mais au moins on peut espérer un départ de Tessmann.

      Signaler
    3. Avatar
      elric - ven 24 Juil 26 à 14 h 01

      quelqu'un aurait un lien svp ?

      Signaler
    4. OLVictory
      OLVictory - ven 24 Juil 26 à 14 h 03

      De Carvalho nous sauve déjà 😉

      Signaler
    5. Toitoi
      Toitoi - ven 24 Juil 26 à 14 h 05

      Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas de lien,

      En voici un (OLPLAY) : https://tinyurl.com/zm4jwt6b.

      Signaler
      1. Avatar
        elric - ven 24 Juil 26 à 14 h 11

        Merci !

        Signaler
    6. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 24 Juil 26 à 14 h 12

      11e Barre de Duranville.
      Ballon dans la profondeur sur le coté droit d’AMN pour Himbert (Morton?) centre dans la bonne zone mais qui traverse tout le monde. Duranville recupere à l’etrée des 16 en resistant à deux defenseurs. Frappe en desequilibre pleine barre d’un gardien qui était archi battu.

      Signaler
      1. Avatar
        Sonny03 - ven 24 Juil 26 à 14 h 16

        Encourageant.

        Signaler
    7. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 24 Juil 26 à 14 h 20

      17e arrêt de Greif!
      Pressing lyonnais très haut et presque payant mais AMN trop court pour intercepter une mauvaise passe sur Kumbedi.
      Boulevard exploité par les allemand qui semblent mal jouer le coup mais remise à l’entrée des 16 pour une frappe ras de terre enroulée au ras du poteau.
      Greif se déploit de tout son long pour la sortir, bel arrêt.

      Signaler
    8. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 24 Juil 26 à 14 h 25

      L’equipe semble mieux en place, la pelouse douteuse (rebond étrange, ballon qui semble avoir du mal à rouler )

      Signaler
    9. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 24 Juil 26 à 14 h 25

      Je joue au pigiste hein

      Signaler
    10. Avatar
      Sonny03 - ven 24 Juil 26 à 14 h 27

      On va commencer à jouer quand ?? Il ne se passe rien niveau animation 🙄

      Signaler
      1. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - ven 24 Juil 26 à 14 h 29

        C’est clair qu’on a l’impression d’être à 11 contre 13. Toujours en sous nombre, aucun décalage.

        Signaler
    11. OLVictory
      OLVictory - ven 24 Juil 26 à 14 h 30

      En 30 min, on ne voit rien de très bon côté lyonnais. On est dominés dans tous les secteurs.

      Signaler
    12. OLVictory
      OLVictory - ven 24 Juil 26 à 14 h 31

      Je confirme les rebonds étranges… ils ont des taupes en Allemagne ?

      Signaler
      1. Avatar
        Sonny03 - ven 24 Juil 26 à 14 h 33

        Oui même Rivenet s'est fait avoir sur le rebond quand Greif est intervenu. Il n'a pas pu faire autrement.

        Signaler
    13. Toitoi
      Toitoi - ven 24 Juil 26 à 14 h 31

      On est sur l'heure de la sieste et je me demande s'il ne vaudrait pas mieux en faire une.

      Signaler
      1. Avatar
        Sonny03 - ven 24 Juil 26 à 14 h 34

        Idem

        Signaler
    14. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 24 Juil 26 à 14 h 32

      29e arrêt de Greif.
      Grand n’importe quoi à la relance pendant 2mn sur le coté gauche. On cherche à combiner mollement, imprecision au coeur d’une grosse densité Allemande. Collé à la ligne de touche et à l’arrêt Tolisso cherche à changer de coté (je suppose parce que geste très étrange) ce qui devient une magnifique passe pour un allemand qui arme à l’entrée des 16 plein axe.

      Signaler
      1. Kim Kallschtroumpf
        Kim Kallschtroumpf - ven 24 Juil 26 à 14 h 34

        32e pause.
        Motif de satisfaction: Greif, Boudache remuant.
        Motif d’inquiètude: le football

        Signaler
    15. Avatar
      Sonny03 - ven 24 Juil 26 à 14 h 34

      Et Sael à donf

      Signaler
    16. Toitoi
      Toitoi - ven 24 Juil 26 à 14 h 38

      Pourtant, nous jouons une Ligue 2 allemande.
      De plus, les championnats allemands sont connus pour leur nombre prolifique de buts chaque journée, ce qui signifie qu'il devrait y avoir de nombreuses occasions pour nous.
      Il va falloir cadrer plus.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - ven 24 Juil 26 à 14 h 44

        Oui et surtout ils sont censés être moins en forme physique que nous ! Ils ont joué seulement 2 matchs amicaux.

        Signaler
    17. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 24 Juil 26 à 14 h 39

      37e bon coup franc Lyonnais à 20m
      Mata qui a pour référence dans l’exercice 4 années de chamboule tout à la kermesse de l’école primaire s’élance, pour une frappe à 15km/h qui arrive péniblement jusqu’au gardien

      Signaler
    18. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - ven 24 Juil 26 à 14 h 45

      43 belle qualité technique du ramasseur de balle à droite de la ligne médiane.
      Il fait des petits jongles bien propres pour tromper l’ennui de temps en temps.
      Accroche toi petit!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Paul Seixas à droite avec le maillot du classement des points au Tour de l'Algarve
    Tour de France : Paul Seixas, supporter de l'OL, vise l'Alpe d'Huez 14:30
    Paulo Fonseca lors d'Angers - OL
    OL - Wolfsburg : Fonseca dévoile son onze de départ 13:43
    Corentin Tolisso avec Rémi Himbert lors d'OL - Servette FC
    OL : dernier acte en Bavière avant le retour à Lyon 12:41
    OL - Mercato : Matthieu Louis-Jean n'a pas dit son dernier mot 11:10
    Corentin Tolisso lors d'OL - Slavia Prague
    Comment suivre la rencontre entre l'OL et le VfL Wolfsburg 09:52
    Mads Bidstrup, le pari de l'OL au milieu 08:40
    Achraf Laaziri à l'entraînement de l'OL du 15 février 2023
    L'OL officialise le transfert de Achraf Laaziri vers l'Ittihad Tanger 08:00
    Les joueurs du Sparta Prague en Ligue Europa Conférence
    OL - Sparta Prague : la billetterie du match retour est ouverte 07:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Mercato : Youssouf Koné (ex-OL) rebondit à Bayonne en National 1 23/07/26
    Dominik Greif lors d'OL - Servette FC
    Greif veut entendre l'hymne de la Ligue des Champions avec l'OL 23/07/26
    OL Lyonnes ouvre sa billetterie pour le match contre London City 23/07/26
    Noham Kamara, nouveau défenseur de l'OL
    Noham Kamara, ambitieux pour sa première saison pleine à l'OL 23/07/26
    Loïs Openda, attaquant de la Juventus
    OL - Mercato : Openda se rapproche, accord trouvé avec la Juve ? 23/07/26
    Les joueurs de Wolfsburg en match de préparation
    OL - Wolfsburg : le staff revoit le format du match amical 23/07/26
    Ex-OL : Genesio à l'OM, Valbuena a été surpris 23/07/26
    Bae Jun-ho, joueur offensif de Stoke City
    OL - Mercato : une première offre pour Jun-ho Bae ? 23/07/26
    Paulo Fonseca lors d'OL - Servette FC
    OL : Wolfsburg, un dernier test pour boucler le stage allemand 23/07/26
    Clinton Mata lors d'OL - Montpellier
    OL : Mata rêve d'une nouvelle aventure en Ligue des champions 23/07/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut