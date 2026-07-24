OL - Wolfsburg : Fonseca dévoile son onze de départ

La composition de l'OL est tombée pour le match face à Wolfsburg ce vendredi (14 h). Pas de grande surprise dans l'équipe de Paulo Fonseca.

Le coup d'envoi est imminent. Ce vendredi à 14 h, le groupe olympien dispute son dernier match en Allemagne avant de regagner ses pénates. L'adversaire du jour, le VfL Wolfsburg, évoluera cette saison en deuxième division allemande, après une relégation historique en fin de saison dernière. L'ancien Lyonnais Saël Kumbedi sera titulaire du côté des Allemands.

Ouedraogo et De Carvalho intègrent le onze

Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca souhaite se rapprocher de l'équipe-type qui pourrait débuter contre le Sparta Prague le 4 août prochain en Ligue des champions. Les cadres sont quasiment tous titulaires. Fofana, Abner et Tessman démarrent sur le banc. À noter, l'absence de Sulc et de Nuamah de la feuille de match. La première mi-temps de cette rencontre se jouera en 60 minutes, la deuxième en 45 minutes.

La composition de l'OL en première mi-temps : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo - De Carvalho, Morton, Tolisso - Boudache, Duranville, Himbert

La composition du VfL Wolfsburg en première mi-temps : Wellenreuther – Fischer, Wahl, Angely, Kumbedi – Gerhardt, Majer, Souza, Rexhbecaj – Glatzel, Reese