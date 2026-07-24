OL - Wolfsburg : Fonseca dévoile son onze de départ

La composition de l'OL est tombée pour le match face à Wolfsburg ce vendredi (14 h). Pas de grande surprise dans l'équipe de Paulo Fonseca.
Le coup d'envoi est imminent. Ce vendredi à 14 h, le groupe olympien dispute son dernier match en Allemagne avant de regagner ses pénates. L'adversaire du jour, le VfL Wolfsburg, évoluera cette saison en deuxième division allemande, après une relégation historique en fin de saison dernière. L'ancien Lyonnais Saël Kumbedi sera titulaire du côté des Allemands.
Ouedraogo et De Carvalho intègrent le onze
Pour ce rendez-vous, Paulo Fonseca souhaite se rapprocher de l'équipe-type qui pourrait débuter contre le Sparta Prague le 4 août prochain en Ligue des champions. Les cadres sont quasiment tous titulaires. Fofana, Abner et Tessman démarrent sur le banc. À noter, l'absence de Sulc et de Nuamah de la feuille de match. La première mi-temps de cette rencontre se jouera en 60 minutes, la deuxième en 45 minutes.
La composition de l'OL en première mi-temps : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Ouedraogo - De Carvalho, Morton, Tolisso - Boudache, Duranville, Himbert
La composition du VfL Wolfsburg en première mi-temps : Wellenreuther – Fischer, Wahl, Angely, Kumbedi – Gerhardt, Majer, Souza, Rexhbecaj – Glatzel, Reese
Je trouve qu'a 2 semaines de matchs couperet, la compo est assez inquiétante.
AMN - Kluivert - De Carvalho : Trois joueurs qui font assez régulièrement des boulettes qui coutent un but
Ouedraogo : Recrue qui doit encore prendre ses marques
Duranville : Recrue qui n'a strictement rien montré en plusieurs matchs de prépa, on va lui laisser du temps mais pour l'instant ça ne fait pas rêver du tout.
J'espérais voir Bidstrup pour vraiment me faire un avis 🙄
Pour le moment pas vraiment impressionné.
De Carvalho titulaire pas top mais au moins on peut espérer un départ de Tessmann.
quelqu'un aurait un lien svp ?
De Carvalho nous sauve déjà 😉
Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas de lien,
En voici un (OLPLAY) : https://tinyurl.com/zm4jwt6b.
Merci !
11e Barre de Duranville.
Ballon dans la profondeur sur le coté droit d’AMN pour Himbert (Morton?) centre dans la bonne zone mais qui traverse tout le monde. Duranville recupere à l’etrée des 16 en resistant à deux defenseurs. Frappe en desequilibre pleine barre d’un gardien qui était archi battu.
Encourageant.
17e arrêt de Greif!
Pressing lyonnais très haut et presque payant mais AMN trop court pour intercepter une mauvaise passe sur Kumbedi.
Boulevard exploité par les allemand qui semblent mal jouer le coup mais remise à l’entrée des 16 pour une frappe ras de terre enroulée au ras du poteau.
Greif se déploit de tout son long pour la sortir, bel arrêt.
L’equipe semble mieux en place, la pelouse douteuse (rebond étrange, ballon qui semble avoir du mal à rouler )
Je joue au pigiste hein
On va commencer à jouer quand ?? Il ne se passe rien niveau animation 🙄
C’est clair qu’on a l’impression d’être à 11 contre 13. Toujours en sous nombre, aucun décalage.
En 30 min, on ne voit rien de très bon côté lyonnais. On est dominés dans tous les secteurs.
Je confirme les rebonds étranges… ils ont des taupes en Allemagne ?
Oui même Rivenet s'est fait avoir sur le rebond quand Greif est intervenu. Il n'a pas pu faire autrement.
On est sur l'heure de la sieste et je me demande s'il ne vaudrait pas mieux en faire une.
Idem
29e arrêt de Greif.
Grand n’importe quoi à la relance pendant 2mn sur le coté gauche. On cherche à combiner mollement, imprecision au coeur d’une grosse densité Allemande. Collé à la ligne de touche et à l’arrêt Tolisso cherche à changer de coté (je suppose parce que geste très étrange) ce qui devient une magnifique passe pour un allemand qui arme à l’entrée des 16 plein axe.
32e pause.
Motif de satisfaction: Greif, Boudache remuant.
Motif d’inquiètude: le football
Et Sael à donf
Pourtant, nous jouons une Ligue 2 allemande.
De plus, les championnats allemands sont connus pour leur nombre prolifique de buts chaque journée, ce qui signifie qu'il devrait y avoir de nombreuses occasions pour nous.
Il va falloir cadrer plus.
Oui et surtout ils sont censés être moins en forme physique que nous ! Ils ont joué seulement 2 matchs amicaux.
37e bon coup franc Lyonnais à 20m
Mata qui a pour référence dans l’exercice 4 années de chamboule tout à la kermesse de l’école primaire s’élance, pour une frappe à 15km/h qui arrive péniblement jusqu’au gardien
43 belle qualité technique du ramasseur de balle à droite de la ligne médiane.
Il fait des petits jongles bien propres pour tromper l’ennui de temps en temps.
Accroche toi petit!