Mads Bidstrup, le pari de l'OL au milieu

Mads Bidstrup a rejoint l'OL pour un transfert estival record. Le Danois affiche sans détour ses ambitions et assume son nouveau statut.

Débarqué entre Rhône et Saône pour la modique somme de 13,5 M€ (bonus inclus), Mads Bidstrup sera vraisemblablement la recrue la plus chère du mercato. Le board rhodanien ne devrait pas réinvestir une somme aussi importante d'ici la fin du marché. Autant dire que le milieu danois porte sur ses épaules une part non négligeable de la réussite de la saison à venir. Le contrat signé jusqu'en 2031 en dit long. Cinq ans, ce n'est pas si fréquent à Lyon. La preuve que le club croit en lui et entend en faire un cadre majeur de son effectif. Un tel montant prend d'autant plus d'épaisseur au regard de la cure d'austérité avec laquelle doit composer la cellule de recrutement depuis plusieurs années.

Dès lors, on peut supposer que la signature du Danois est une décision mûrement réfléchie par Matthieu Louis-Jean pour façonner l'effectif mis à disposition de Fonseca. On peut même très bien imaginer que les scouts lyonnais avaient déjà coché son nom dans leurs calepins au moment de superviser Ernest Nuamah. Pour rappel, les deux hommes ont évolué ensemble au FC Nordsjælland. Durant la saison 2022-2023, le duo avait brillé de mille feux en Superliga danoise, avant que chacun ne parte vers d'autres cieux. Le Ghanéen avait rejoint l'OL, prêté par Molenbeek, tandis que Bidstrup filait au RB Salzbourg lors de la même intersaison. En Autriche, il aura disputé 116 matches en trois saisons, dont 24 rencontres européennes.

"J'espère pouvoir apporter davantage à l'équipe"

Interrogé sur la chaîne du club, le Danois ne cache pas que le changement de contexte a demandé un temps d'ajustement. "J'ai dû franchir une grande étape d'adaptation. Je viens d'un système de jeu totalement différent, que ce soit sur le plan tactique ou dans la manière de jouer ici à Lyon", a-t-il confié depuis le stage en Allemagne. Les premières sorties amicales lui ont donc servi de laboratoire. "J'ai eu l'occasion de mieux comprendre le système et la façon dont l'équipe fonctionne. Les premiers matches m'ont surtout servi à apprendre et à prendre mes repères." Un discours lucide, qui traduit bien la maturité d'un joueur déjà rompu aux changements d'environnement.

La montée en puissance semble d'ailleurs en train de s'opérer. "Je sens que je m'habitue de plus en plus à ce système. Je pense que mon dernier match était meilleur que les précédents. J'avance progressivement dans ce processus d'adaptation et j'espère pouvoir apporter davantage à l'équipe à l'avenir", poursuit-il. Une analyse que confirment les observations de terrain : sur les trois rencontres disputées, celle face au Slavia Prague est de loin la plus aboutie. Activité incessante, projections dans les espaces offensifs : le Danois a montré un aperçu de sa palette. De quoi commencer à esquisser le rôle qui sera le sien dans le dispositif du technicien portugais.

6 ou 8 ? Le Danois dévoile sa préférence

Sur l'aspect tactique, Bidstrup livre une analyse instructive sur son profil. "Le poste de 6 m'est naturellement familier, surtout devant la défense. Je peux défendre, couvrir beaucoup d'espace et remplir ce rôle. Au poste de 6, il faut être davantage discipliné dans le placement", explique-t-il. Mais c'est un cran plus haut qu'il se sent le plus à l'aise. "En tant que numéro 8, j'ai plus de liberté pour attaquer la profondeur, aller presser et couvrir davantage de terrain. Je peux vraiment utiliser mon volume de course à ce poste." Un positionnement plus avancé du Danois qui pourrait soulager Tyler Morton à la récupération. Capable de répéter les efforts à haute intensité, ses aptitudes devraient en effet permettre à son coéquipier anglais d'évoluer plus bas sur le terrain, façon métronome, pour orienter le jeu des siens.

Ancien capitaine à Salzbourg, Bidstrup est un leader et un joueur de caractère, à la progression régulière depuis ses débuts professionnels. À 25 ans, la suite de sa carrière en France lui fait découvrir un cinquième pays. Le Danemark, là où tout a commencé, l'Allemagne pour parfaire sa formation à Leipzig, l'Angleterre pour un passage éphémère à Brentford et l'Autriche pour découvrir la Ligue des champions. Des choix judicieux, portés par un entourage solide : ses agents gèrent également les intérêts de joueurs phares comme Kai Havertz ou Ademola Lookman. À Décines, il pourra compter sur Noah Nartey pour faciliter son intégration. Ni l'un ni l'autre n'a encore connu les joies de la sélection danoise. De bonnes performances sous le maillot lyonnais devraient les en rapprocher.