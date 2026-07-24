Mads Bidstrup, le pari de l'OL au milieu

Mads Bidstrup a rejoint l'OL pour un transfert estival record. Le Danois affiche sans détour ses ambitions et assume son nouveau statut.
Débarqué entre Rhône et Saône pour la modique somme de 13,5 M€ (bonus inclus), Mads Bidstrup sera vraisemblablement la recrue la plus chère du mercato. Le board rhodanien ne devrait pas réinvestir une somme aussi importante d'ici la fin du marché. Autant dire que le milieu danois porte sur ses épaules une part non négligeable de la réussite de la saison à venir. Le contrat signé jusqu'en 2031 en dit long. Cinq ans, ce n'est pas si fréquent à Lyon. La preuve que le club croit en lui et entend en faire un cadre majeur de son effectif. Un tel montant prend d'autant plus d'épaisseur au regard de la cure d'austérité avec laquelle doit composer la cellule de recrutement depuis plusieurs années.
Dès lors, on peut supposer que la signature du Danois est une décision mûrement réfléchie par Matthieu Louis-Jean pour façonner l'effectif mis à disposition de Fonseca. On peut même très bien imaginer que les scouts lyonnais avaient déjà coché son nom dans leurs calepins au moment de superviser Ernest Nuamah. Pour rappel, les deux hommes ont évolué ensemble au FC Nordsjælland. Durant la saison 2022-2023, le duo avait brillé de mille feux en Superliga danoise, avant que chacun ne parte vers d'autres cieux. Le Ghanéen avait rejoint l'OL, prêté par Molenbeek, tandis que Bidstrup filait au RB Salzbourg lors de la même intersaison. En Autriche, il aura disputé 116 matches en trois saisons, dont 24 rencontres européennes.
"J'espère pouvoir apporter davantage à l'équipe"
Interrogé sur la chaîne du club, le Danois ne cache pas que le changement de contexte a demandé un temps d'ajustement. "J'ai dû franchir une grande étape d'adaptation. Je viens d'un système de jeu totalement différent, que ce soit sur le plan tactique ou dans la manière de jouer ici à Lyon", a-t-il confié depuis le stage en Allemagne. Les premières sorties amicales lui ont donc servi de laboratoire. "J'ai eu l'occasion de mieux comprendre le système et la façon dont l'équipe fonctionne. Les premiers matches m'ont surtout servi à apprendre et à prendre mes repères." Un discours lucide, qui traduit bien la maturité d'un joueur déjà rompu aux changements d'environnement.
La montée en puissance semble d'ailleurs en train de s'opérer. "Je sens que je m'habitue de plus en plus à ce système. Je pense que mon dernier match était meilleur que les précédents. J'avance progressivement dans ce processus d'adaptation et j'espère pouvoir apporter davantage à l'équipe à l'avenir", poursuit-il. Une analyse que confirment les observations de terrain : sur les trois rencontres disputées, celle face au Slavia Prague est de loin la plus aboutie. Activité incessante, projections dans les espaces offensifs : le Danois a montré un aperçu de sa palette. De quoi commencer à esquisser le rôle qui sera le sien dans le dispositif du technicien portugais.
6 ou 8 ? Le Danois dévoile sa préférence
Sur l'aspect tactique, Bidstrup livre une analyse instructive sur son profil. "Le poste de 6 m'est naturellement familier, surtout devant la défense. Je peux défendre, couvrir beaucoup d'espace et remplir ce rôle. Au poste de 6, il faut être davantage discipliné dans le placement", explique-t-il. Mais c'est un cran plus haut qu'il se sent le plus à l'aise. "En tant que numéro 8, j'ai plus de liberté pour attaquer la profondeur, aller presser et couvrir davantage de terrain. Je peux vraiment utiliser mon volume de course à ce poste." Un positionnement plus avancé du Danois qui pourrait soulager Tyler Morton à la récupération. Capable de répéter les efforts à haute intensité, ses aptitudes devraient en effet permettre à son coéquipier anglais d'évoluer plus bas sur le terrain, façon métronome, pour orienter le jeu des siens.
Ancien capitaine à Salzbourg, Bidstrup est un leader et un joueur de caractère, à la progression régulière depuis ses débuts professionnels. À 25 ans, la suite de sa carrière en France lui fait découvrir un cinquième pays. Le Danemark, là où tout a commencé, l'Allemagne pour parfaire sa formation à Leipzig, l'Angleterre pour un passage éphémère à Brentford et l'Autriche pour découvrir la Ligue des champions. Des choix judicieux, portés par un entourage solide : ses agents gèrent également les intérêts de joueurs phares comme Kai Havertz ou Ademola Lookman. À Décines, il pourra compter sur Noah Nartey pour faciliter son intégration. Ni l'un ni l'autre n'a encore connu les joies de la sélection danoise. De bonnes performances sous le maillot lyonnais devraient les en rapprocher.
je ne suis pas encore convaincu par ce que j'ai vu en prépa. Il a l'air besogneux et pas trop à l'aise techniquement dans les petits espaces. A voir en compétition officielle. S'il est associer avec Morton et Tolisso au milieu, ca manquera clairement de technicité.
"Autant dire que le milieu danois porte sur ses épaules une part non négligeable de la réussite de la saison à venir. "
Morton ne porte rien sur ses épaules car il a été acheté 10 M€ !?! Et puis c'était la saison dernière... Il ne porte rien cette année ?!?
Sans parler de Malick ou de Nuamah, Niakhaté, Managala...
Perso, je ne compte pas vraiment sur Nuamah et Fofana. j'ai bien peur qu'ils se reblessent assez tôt dans la saison et nous nous retrouverons qu'avec Duranville, Boudache, Hamdani sur les côtés, Openda et Himbert en 9. D'où la connerie de laisser partir AGR et Molebe. Voir si l'arrivée de Jun-Ho sera confirmée ou non.
Je ne suis pas convaincu que l'on ait besoin de lui.
Et je ne comprend pas plus quel est son profil et quel serait son rôle dans l'équipe.
Si tu as un joueur de ce profil dans ton 11, il te faut clairement un ou deux mecs aux profils bien plus techniques dans ton milieu et qui accélèrent le jeu par la passe ou l'élimination
D'accord, mais il sert à quoi dans ce schéma ?
Il est supposé mettre sur le banc un de ces joueurs : Morton; Merah ou Tolisso, alors il faut qu'il apporte quelques chose en plus
Je pense que son rôle consistera à faire ce que Tessmann n'a jamais su faire. La sale boulot. Récupérer un nombre important de ballons sous pression surtout quand l'équipe est en difficulté et aérer le jeu.
C'était aussi mon idée première, mais hier, on m'a dit que ce n'était pas une sentinelle, alors je ne sais plus.
Le fait est qu'il a des stats de sentinelle et aucunement de relanceur.
Au dernier match il a confirmé cela en faisant systématiquement des passes en arrière. Sans doute une précaution pour ne pas perdre de ballons dans l'axe pendant ses premières minutes à l'OL.
J'espère vraiment qu'il aura ce rôle de n°8 récupérateur, qui saura porter le ballon et apporter le surnombre en attaque. Un genre de profil box to box. Tout dépend aussi de qui va rester au milieu. Si Tessmann part il faudra que Bidstrup joue n°6.
De toute façon Fonseca modèle son milieu de terrain de façon a ce que chaque joueur puisse occuper une place différente au milieu en fonction de ses coéquipiers. En espérant qu'il sache tirer le meilleur de chacun.
D'ailleurs je trouve que c'est un peu le soucis aussi. On recrute des joueurs polyvalents au milieu, là où il serait peut-être mieux de prendre des profils spécialistes de chaque poste. Un vrai 6, un vrai 8, etc... Mais je pense que la situation économique du club, avec les départs potentiels de chaque joueurs ne nous le permet pas vraiment.
Box to box on a déjà Tolisso et les stats de passes vers l'avant de Bidstrup sont moins bonnes.
J'ai du mal à visualiser ce que le Danois peut nous apporter en plus.
Dans un rôle beaucoup plus défensif pour le coup. Tolisso c'est un 8, voir un 10, voir 9 et demi parfois.
Bidstrup n'a pas du tout le même rôle. Il vient pour couvrir pas mal de terrain au milieu, effectuer des récupérations, et passer le ballon à Morton 😉
Comme l'a dit Sonny celui à qui il ressemble le plus je pense que c'est Tessmann.
Bidstrup n'est pas Box to Box, c'est un nettoyeur. Récupération des ballons sous pression puis passes courtes vers l'avant adressées à des joueurs du milieu un peu plus haut et plus techniques ou des transversales sur les côtés pour aérer le jeu et mettre sur orbite nos latéraux ou nos ailiers.
C'était aussi mon idée première, mais hier, on m'a dit que ce n'était pas une sentinelle, alors je ne sais plus.
Le fait est qu'il a des stats de sentinelle et aucunement de relanceur.
Au dernier match il a confirmé cela en faisant systématiquement des passes en arrière. Sans doute une précaution pour ne pas perdre de ballons dans l'axe pendant ses premières minutes à l'OL.
Je pense que Bidstrup sera plus à l'aise avec soit Tolisso ou soit Morton à côté de lui avec un vrai 10 devant eux. Le pb est que ca ne correspond pas du tout au schéma de jeu de Fonseca.
Intéressantes ces indications de larticle sur l'organisation du milieu. Apparemment on prend le chemin d’un milieu organisé comme le grand Milan d’Ancelotti (toute proportion gardée en terme de talent individuel - je parle juste de modèle) : un 6 architecte, sorte de libéro du milieu (Morton/Pirlo), un 8 ratisseur au gros volume, récupérateur en chef (Bidstrup/Gattuso), un box-to-box plus libre (Tolisso/Seedorf).
La principale différence c'est que chez Ancelotti, c'était un milieu losange avec Kaka ou Rui Costa en 10 pour la créativité et 2 pointes. Nous, on n’aura sans doute pas cette touche créative.
dans cette configuration oui, il faut clairement un 10 du profil de Cherki ou Merah et donc un milieu en losange.
Mais on ne jouera pas en milieu losange les gars, on a une multitude d’ailiers ! On jouera probablement le plus souvent en 4-3-3
d'où les réserves émises par OLVictory sur les raisons de son recrutement que je comprends tout à fait. Ou alors Fonseca compte sur Morton pour jouer ce rôle de meneur de jeu car Tolisso n'a pas du tout ce profil là. c'est un box to box.
Ce qui m ‘inquiète , ça n ‘est pas le rendement potentiel du danois, c’est qu’on a pas le début du commencement d’une piste de transfert pour AMN. Il y a pourtant grand danger sur le couloir droit ,pour les matchs qui se profile et.🙏🏽
tu peux rajouter Abner et Tessmann.
Mangala surtout, qui nous asphyxie avec son salaire XXL pour un rendement - - -
Mangala a montré des choses très intéressantes en prépa et pour moi il mériterait d'être vu avant Bidstrup.
Aujourd'hui avec le nombre important d'ailiers que nous avons dans l'effectif (tant que Nuamah et Fofana ne sont pas out) il faut trouver une organisation au milieu à la Diarra/Toulalan, Essien/Tiago et Juninho.
Enfin un joueur qui a des cheveux un peu long !
Selon les extraits de ses déclarations, il se verrait comme un 8 défensif. Il harcèle l'adversaire plus haut sur le terrain, gagne des duels au milieu, presse de manière agressive et apporte un impact physique dans l'entrejeu. Un joueur comparable à Kanté ou encore mieux à Arturo Vidal. À Lyon, je ne vois pas qui serait le modèle, il n'a pas la capacité de passes d'un Tiago. Peut-être un nouveau Caqueret.
Si quelques joueurs du milieu de terrain sont transférés, on y verra sûrement plus clair, là, c'est très flou pour moi.
Bidstrup a été recruté car Tessman est à côté de la plaque…il vient pour être ce MDF besogneux et ratisseur de ballon, plus mobile que l’américain (espérons).
C’est sur qu’il ne va pas faire lever le stade mais on a besoin de ce genre de profil dans une équipe. Très complémentaire de Tolisso et Morton. À voir son adaptation en Ligue 1…