L'OL vient d’officialiser l'arrivée de Mads Bidstrup. Le milieu danois de 25 ans, auparavant au RB Salzbourg, s'engage jusqu'en 2031 avec le club rhodanien.

Priorité au milieu de terrain depuis plusieurs semaines, Mads Bidstrup est officiellement un joueur de l'OL. Son transfert coûtera 13,5 millions d'euros, bonus inclus, a annoncé le club ce mercredi. Ces incentives sont de 3 millions d'euros. Ajoutons à ça un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Capitaine du RB Salzbourg, le Danois sort de deux saisons pleines en Autriche. Formé au FC Copenhague puis passé par Brentford, il s'est imposé grâce à son volume de course, son agressivité à la récupération et sa capacité à presser haut.

Un profil taillé pour le jeu de Fonseca

À 25 ans, il arrive dans la pleine maturité de sa carrière. Son activité défensive et sa capacité à couvrir de nombreux espaces correspondent au style de jeu recherché par Paulo Fonseca. Sous contrat jusqu'en 2029 avec Salzbourg, Mads Bidstrup était devenu l'une des priorités lyonnaises pour renforcer l'entrejeu. Il devrait ainsi former le double pivot avec Tyler Morton, tout en pouvant être associé à un Noah Nartey, davantage porté vers l'avant.

Il est la première des trois recrues bouclées par l'OL depuis quelques jours. Le latéral gauche Mohamed Ouédraogo et l'ailier Julien Duranville vont suivre. Ils viendront compléter l'effectif qui a repris le chemin de l'entraînement lundi, dans la perspective du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août.