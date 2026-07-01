L'OL vient d’officialiser l'arrivée de Mads Bidstrup. Le milieu danois de 25 ans, auparavant au RB Salzbourg, s'engage jusqu'en 2031 avec le club rhodanien.
Priorité au milieu de terrain depuis plusieurs semaines, Mads Bidstrup est officiellement un joueur de l'OL. Son transfert coûtera 13,5 millions d'euros, bonus inclus, a annoncé le club ce mercredi. Ces incentives sont de 3 millions d'euros. Ajoutons à ça un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future. Capitaine du RB Salzbourg, le Danois sort de deux saisons pleines en Autriche. Formé au FC Copenhague puis passé par Brentford, il s'est imposé grâce à son volume de course, son agressivité à la récupération et sa capacité à presser haut.
Un profil taillé pour le jeu de Fonseca
À 25 ans, il arrive dans la pleine maturité de sa carrière. Son activité défensive et sa capacité à couvrir de nombreux espaces correspondent au style de jeu recherché par Paulo Fonseca. Sous contrat jusqu'en 2029 avec Salzbourg, Mads Bidstrup était devenu l'une des priorités lyonnaises pour renforcer l'entrejeu. Il devrait ainsi former le double pivot avec Tyler Morton, tout en pouvant être associé à un Noah Nartey, davantage porté vers l'avant.
Il est la première des trois recrues bouclées par l'OL depuis quelques jours. Le latéral gauche Mohamed Ouédraogo et l'ailier Julien Duranville vont suivre. Ils viendront compléter l'effectif qui a repris le chemin de l'entraînement lundi, dans la perspective du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions début août.
Bonsoir à tous,
Bienvenue à Mads !
Puisse-t-il apporter sa contribution au redressement de notre club préféré.
À ce prix, il faut qu'il y parvienne.
Attendons et espérons !
"Allez l'OL"
Je sais pas vous, mais je suis emballé par cette recrue d'après ce qu'on lit sur lui.
Un gros travailleur, endurant. Un vrai 6, rude et costaud dans les duels qui récupère beaucoup de ballon. Un leader.
À mon avis c'est vraiment le profil qui nous manque au milieu depuis des années.
Si la mayonnaise prend, ça sent bon cette histoire.
La DNCG qui lâche un peu de lest, Michele Kang qui rachète le club et un mercato rapidement bouclé (pas définitivement j'imagine) ce qui va permettre de bien travailler avec un groupe fourni pour préparer les qualifs de la Champions League.
Le départ de Moreira et dans une moindre mesure la blessure de Merah sont des ombres au tableau mais j'imagine que ça ne peut jamais être parfait.
Maintenant il faut vendre les Tessman, Maitland, De Carvalho et un arrière gauche et peut-être qu'on aura encore des occasions de nous réjouir d'ici début septembre.
Malgré la Coupe du Monde le foot me manque et j'ai hâte que la saison démarre.
Allez l'OL !
Bienvenue à lui, on constitue un effectif en fonction des qualités et défauts du groupe et c’est l’essentiel.
Il faut aussi et surtout réussir à vendre Paul Akouokou sinon il ne sera pas aligné en 1/4 de final de LDC cette saison.
Allez hop, mets tes crampons et file à l’entraînement ! 😉
Djodge, moi aussi je suis emballé (sur le papier du moins, à voir en vrai)
Pour moi ça ne sera que le terrain qui me dira si c'est un joli coup de fusil , il sera pas difficile à suivre car des blonds au club c'est pas trop courant.......
Mais bienvenu dans un club historique !