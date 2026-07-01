Après avoir obtenu sa qualification parmi les meilleurs troisièmes, le Sénégal de Moussa Niakhaté dispute les 16es de finale de la Coupe du monde face à la Belgique ce mercredi. Le défenseur de l'OL tentera d'emmener les Lions de la Teranga en 8es.

Mal embarqué après ses deux premières rencontres, le Sénégal a finalement décroché son billet pour la phase à élimination directe grâce à son large succès contre l'Irak (5-0). Les hommes de Pape Thiaw avaient auparavant été battus par la France (3-1) avant de s'incliner de justesse face à la Norvège (3-2). Titulaire dans l'axe de la défense depuis le début de la compétition, Moussa Niakhaté a participé aux trois rencontres de la phase de groupes.

Le Sénégal a une carte à jouer

Les Sénégalais affrontent la Belgique ce mercredi soir à Seattle pour une place en huitièmes de finale (22 heures). Les Diables Rouges ont terminé en tête de la poule G grâce notamment à leur large victoire contre la Nouvelle-Zélande (5-1), après un début de tournoi plus compliqué face à l'Égypte (1-1) et l'Iran (0-0). Portée par Youri Tielemans, Romelu Lukaku ou encore Leandro Trossard, la sélection belge fait figure de favorite sur le papier.

Mais la nation africaine a déjà démontré sa capacité à rivaliser avec des équipes européennes lors du Mondial, malgré les défaites contre la France et la Norvège. Pour Moussa Niakhaté, ce 16e de finale représente une occasion de poursuivre l'aventure et de confirmer son importance au sein de la sélection, lui qui est devenu l'un des cadres de la défense des Lions de la Teranga.