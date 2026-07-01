OL - Mercato : Corentin Tolisso pourrait prolonger jusqu'en 2029

Les deux parties discutent depuis plusieurs semaines au sujet d'une prolongation. En ce début de pré-saison, le capitaine de l'OL aurait trouvé un accord pour rester deux saisons supplémentaires.

Il est, comme Nicolas Tagliafico ou encore Ainsley Maitland-Niles, lié avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2027. Qui sera encore là dans un an ? La question paraît légitime pour les latéraux, moins pour Corentin Tolisso, qui voulait prolonger l'aventure. Avec son club formateur, le milieu de terrain échange depuis un moment sur une possible prolongation. Avec un facteur important à prendre en considération, ses émoluments, très élevés pour une formation qui compte chaque euro sortant.

Meilleur buteur de l'OL en 2025-2026

Les discussions auraient finalement abouti d'après les informations de Foot Mercato. Selon nos confrères, le champion du monde 2018 s'est mis d'accord avec l'OL pour étendre son bail jusqu'en 2029. Ce qui ajouterait deux années supplémentaires à son contrat. À 31 ans, l'ancien Bavarois a déjà disputé 309 matchs avec les Rhodaniens. S'il reste effectivement trois exercices de plus, il devrait dépasser la barre des 400 rencontres et ainsi largement entrer dans le top 10 des footballeurs les plus capés de l'histoire lyonnaise.

Cette saison, il a déjà Juninho dans le viseur (344). Rappelons qu'il sort de la période la plus prolifique de sa carrière, avec 15 réalisations à son actif en 39 apparitions. Personne n'a plus marqué que Corentin Tolisso en 2025-2026. Peut-il reproduire de telles performances sur les deux-trois ans à venir, il aura alors 34 ans ? C'est toute la question.