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Corentin Tolisso après son but lors d'OL - Nice
Corentin Tolisso après son but lors d’OL – Nice (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL - Mercato : Corentin Tolisso pourrait prolonger jusqu'en 2029

  • par Gwendal Chabas
  • 7 Commentaires

    • Les deux parties discutent depuis plusieurs semaines au sujet d'une prolongation. En ce début de pré-saison, le capitaine de l'OL aurait trouvé un accord pour rester deux saisons supplémentaires.

    Il est, comme Nicolas Tagliafico ou encore Ainsley Maitland-Niles, lié avec l'Olympique lyonnais jusqu'en 2027. Qui sera encore là dans un an ? La question paraît légitime pour les latéraux, moins pour Corentin Tolisso, qui voulait prolonger l'aventure. Avec son club formateur, le milieu de terrain échange depuis un moment sur une possible prolongation. Avec un facteur important à prendre en considération, ses émoluments, très élevés pour une formation qui compte chaque euro sortant.

    Meilleur buteur de l'OL en 2025-2026

    Les discussions auraient finalement abouti d'après les informations de Foot Mercato. Selon nos confrères, le champion du monde 2018 s'est mis d'accord avec l'OL pour étendre son bail jusqu'en 2029. Ce qui ajouterait deux années supplémentaires à son contrat. À 31 ans, l'ancien Bavarois a déjà disputé 309 matchs avec les Rhodaniens. S'il reste effectivement trois exercices de plus, il devrait dépasser la barre des 400 rencontres et ainsi largement entrer dans le top 10 des footballeurs les plus capés de l'histoire lyonnaise.

    Cette saison, il a déjà Juninho dans le viseur (344). Rappelons qu'il sort de la période la plus prolifique de sa carrière, avec 15 réalisations à son actif en 39 apparitions. Personne n'a plus marqué que Corentin Tolisso en 2025-2026. Peut-il reproduire de telles performances sur les deux-trois ans à venir, il aura alors 34 ans ? C'est toute la question.

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    7 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - mer 1 Juil 26 à 16 h 54

      Si c'est un montage financier pour étaler son salaire important sur plusieurs années, c'est forcément une bonne décision qui va aider au redressement du club.
      Pour le sportif et l'encadrement des jeunes, il est capable d'être un élément précieux dans le groupe.

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      1. isabielle
        isabielle - mer 1 Juil 26 à 17 h 11

        Salut OLV
        je partage ton point de vue.
        ... il ne faut rien négliger financièrement bien sûr, mais son apport sur le sportif est tout aussi important.
        La saison dernière il a toujours démontré qu'il était un sacré booster de jeunes attaquants 🤩

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        1. OLVictory
          OLVictory - mer 1 Juil 26 à 17 h 19

          Salut isabielle,
          Est-ce que l'on est plus fort avec Tolisso que sans Tolisso ?
          Je vote oui sans hésitations et je pense que l'avis sur ce point est quasi général.

    2. Juni38
      Juni38 - mer 1 Juil 26 à 17 h 16

      Et la barre des 400k€ , comment on fait ?

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    3. Juni38
      Juni38 - mer 1 Juil 26 à 17 h 16

      Moi je voudrais Olise mais il faudrait vendre le stade ...

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mer 1 Juil 26 à 17 h 21

        Clairement

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    4. Avatar
      Monark - mer 1 Juil 26 à 17 h 22

      OLV , bien résumé.👍

      Signaler

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