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Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv - OL
Corentin Tolisso remerciant Pavel Sulc lors de Maccabi Tel Aviv – OL (Photo by Oliver BUNIC / AFP)

OL : les meilleurs buteurs en 2025-2026

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Les départs d'Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze ont forcément changé la donne chez les buteurs. Résultat, c'est un milieu qui a terminé en tête de ce classement cette saison.

    Au départ de l'exercice, c'était la question que l'on pouvait se poser. Encore plus après le départ de Georges Mikautadze à la toute fin du mercato. Sans Alexandre Lacazette et le Géorgien, ses deux meilleurs buteurs, comment l'OL allait s'en sortir offensivement ? On voulait notamment voir un Malick Fofana se révéler pleinement (deux réalisations), mais sa grave blessure à l'automne a ruiné sa saison. Alors, ce sont deux éléments que l'on n'attendait pas à ce point qui se sont révélés.

    Au prix d'une grosse remontée depuis la mi-février (huit buts en Ligue 1), c'est Corentin Tolisso qui a coiffé sur le fil la recrue Pavel Šulc. Le champion du monde 2018, auteur de sa meilleure année statistique, a marqué à quinze reprises toutes compétitions confondues. Le Tchèque, lui, est resté à quatorze depuis son ouverture du score face à Monaco en mars (1-2). Mais il faut dire qu'il n'a pas semblé à 100% après son retour de blessure mi-avril.

    Derrière Tolisso et Šulc, aucun joueur à plus de dix buts

    Le total peut paraître faible, et on ajoutera que c'est la première fois depuis Fred (quatorze) en 2006-2007 que l'Olympique lyonnais n'a pas un réalisateur à plus de quinze pions. Ce qui explique sûrement un peu la 7e place des Rhodaniens au classement des attaques de Ligue 1. Derrière, aucun de leurs coéquipiers n'a dépassé les dix. Afonso Moreira en est à huit et Endrick, arrivé en janvier, a également planté à huit reprises. Un défenseur, Abner, est même dans le top 5 (cinq buts), même total que Roman Yaremchuk, lui aussi venu cet hiver. À noter, pour ses premiers pas chez les professionnels, les trois réalisations du Gone Rémi Himbert (18 ans).

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    1 commentaire
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - mer 3 Juin 26 à 12 h 45

      C'est pas si mal que ça au vu des blessures, mais si Sulc ne l'avait pas été il aurait sûrement été très proche de la première place de ligue 1.
      On voit bien qu'au PSG c'est pas la panacée non plus niveau attaquant. Le premier c'est Barcola il me semble avec 11 buts.

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