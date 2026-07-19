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Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l'OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025
Ernest Nuamah lors du huitième de finale retour de Ligue Europa entre l’OL et le FCSB (4-0) à Décines-Charpieu le 13 mars 2025 (JEAN-PHILIPPE KSIAZEK – AFP)

OL : Nuamah attendu mardi, Wolfsburg et la Ligue des champions dans le viseur

  • par Gwendal Chabas
  • 1 Commentaire

    • Le stage de l'OL en Allemagne débute officiellement ce dimanche, après le revers contre le Slavia Prague samedi (0-2). Le groupe sera complété dès mardi par Ernest Nuamah.

    Ils ont pris leurs quartiers au campus Adidas à Herzogenaurach (Bavière) samedi, quelques heures avant d'affronter le Slavia Prague lors du quatrième match amical de l'été (défaite 2-0). Les joueurs de l'OL auront le temps d'approfondir la découverte du lieu durant les jours à venir. En effet, leur stage en Allemagne démarre officiellement ce dimanche. Au menu pour les 26 Lyonnais, des entraînements et des activités de cohésion pour resserrer les liens et intégrer encore un peu plus les nouveaux. Commencé à 26, le séjour se terminera à 27 si tout se passe comme prévu.

    Il pourrait rejouer dès vendredi

    En effet, Ernest Nuamah termine ses vacances lundi. Dès mardi, le Ghanéen retrouvera le reste de l'effectif après les congés suite au Mondial. Il suivra les traces de Pavel Šulc, qui a réattaqué le 13 juillet. Si l'on se fie au cas de l'attaquant tchèque, entré en fin de rencontre face au Servette FC (2-1), on peut penser que l'ailier aura quelques minutes pour reprendre le rythme dès vendredi contre Wolfsburg (14 heures).

    Dans son viseur, comme pour le reste de l'équipe, le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Il reste un peu plus de deux semaines pour monter en puissance avant cette échéance. Une bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais qui récupère une cartouche offensive de plus. En attendant de voir revenir Moussa Niakhaté au retour de Bavière, et de connaître l'évolution des dossiers Khalis Merah et Malick Fofana.

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    1 commentaire
    1. Avatar
      Poupette38 - dim 19 Juil 26 à 9 h 21

      J'attends beaucoup de lui cette saison . Ce n'est pas Afonso Moreira, ni Pavel Sulc, le gars il a quand même coûté 28.5M€ au club, c'est pas rien .

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