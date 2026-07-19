Le stage de l'OL en Allemagne débute officiellement ce dimanche, après le revers contre le Slavia Prague samedi (0-2). Le groupe sera complété dès mardi par Ernest Nuamah.

Ils ont pris leurs quartiers au campus Adidas à Herzogenaurach (Bavière) samedi, quelques heures avant d'affronter le Slavia Prague lors du quatrième match amical de l'été (défaite 2-0). Les joueurs de l'OL auront le temps d'approfondir la découverte du lieu durant les jours à venir. En effet, leur stage en Allemagne démarre officiellement ce dimanche. Au menu pour les 26 Lyonnais, des entraînements et des activités de cohésion pour resserrer les liens et intégrer encore un peu plus les nouveaux. Commencé à 26, le séjour se terminera à 27 si tout se passe comme prévu.

Il pourrait rejouer dès vendredi

En effet, Ernest Nuamah termine ses vacances lundi. Dès mardi, le Ghanéen retrouvera le reste de l'effectif après les congés suite au Mondial. Il suivra les traces de Pavel Šulc, qui a réattaqué le 13 juillet. Si l'on se fie au cas de l'attaquant tchèque, entré en fin de rencontre face au Servette FC (2-1), on peut penser que l'ailier aura quelques minutes pour reprendre le rythme dès vendredi contre Wolfsburg (14 heures).

Dans son viseur, comme pour le reste de l'équipe, le 3e tour préliminaire de Ligue des champions. Il reste un peu plus de deux semaines pour monter en puissance avant cette échéance. Une bonne nouvelle pour l'Olympique lyonnais qui récupère une cartouche offensive de plus. En attendant de voir revenir Moussa Niakhaté au retour de Bavière, et de connaître l'évolution des dossiers Khalis Merah et Malick Fofana.