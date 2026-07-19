L'OL toujours en quête d'un clean sheet

Sur les 9 derniers matchs, l'OL a encaissé au moins un but à chaque fois. Un vrai problème qu'il semble avoir du mal à régler.

En ce moment, les adversaires de l'OL savent qu'ils partent avec au moins deux buts dans leur escarcelle. La série n'est pas bonne, et elle a de quoi inquiéter avant le 3e tour préliminaire de Ligue des champions début août. Après la défaite 2 à 0 contre le Slavia Prague samedi, cela fait désormais sept rencontres sur les huit dernières affiches que les Lyonnais concèdent a minima deux réalisations à leurs rivaux. C'est beaucoup, même si cela comprend quatre matchs amicaux.

Seul le Servette FC (battu 2 à 1) n'a pas réussi à tromper à plusieurs reprises l'arrière-garde rhodanienne. Mais les Suisses ont bien marqué en tout début de partie le 15 juillet dernier. Cela fait donc neuf sorties de suite sans clean sheet pour Dominik Greif et ses coéquipiers. Il est vrai que Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico ne sont pas là, mais ces deux hommes ont bien participé à la difficile fin de saison passée, qui laissait déjà entrevoir une baisse de performance dans ce secteur.

Les 120 minutes contre le Slavia Prague ont pesé

Par rapport à la confrontation de samedi face au Tchèque, il faut quand même préciser que les buts sont arrivés aux 97e et 119e minutes sur les 120 qu'elle comprenait. Dans un format classique, on serait donc resté à 0-0. La formule sera similaire vendredi contre Wolfsburg. À voir si cette fois-ci, les hommes de Paulo Fonseca peuvent préserver leur cage inviolée.

La mauvaise série défensive :

Succès 2-1 chez le PSG

Victoire 3-2 contre Auxerre

Victoire 4-2 contre Rennes

Défaite 2-1 à Toulouse

Défaite 4-0 contre Lens

Victoire 5-2 contre Mâcon 71

Victoire 6-3 contre le FC Saint-Gall

Victoire 2-1 face au Servette FC

Défaite 2-0 contre le Slavia Prague