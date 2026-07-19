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Abner, joueur de l'OL, contre Feignies-Aulnoye
@Feignies-Aulnoye

OL : à gauche, ça tourne entre Abner et Mohamed Ouédraogo

  • par Gwendal Chabas

    • Jusqu'ici, les temps de jeu sont parfaitement répartis. Entre Abner et Mohamed Ouédraogo, tous ont participé à la moitié des matchs amicaux. Mais il faudra bien trancher pour le Q3 de Ligue des champions.

    A priori, peu de postes sont sujets à débat à deux semaines du 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Toutefois, il reste une ou deux places à prendre, notamment au milieu et en attaque. Derrière, on devrait se diriger vers une charnière Clinton Mata - Ruben Kluivert, avec Ainsley Maitland-Niles à droite. Seule interrogation en vue de la partie du 4 ou 5 août, le latéral gauche. Qui d'Abner ou de Mohamed Ouédraogo commencera ?

    Jusqu'ici, leur temps de jeu ne permet pas d'avoir une indication. En effet, ils ont tous les deux disputé exactement la moitié des rencontres amicales. Sur les 390 minutes jouées par l'OL cet été, le Brésilien et le Burkinabé en comptent 195. Tout juste peut-on dire que le second a démarré trois des quatre confrontations, mais cela ne veut pas dire grand-chose. Surtout que c'est son concurrent qui a débuté face au Slavia Prague samedi (0-2).

    Qui saura saisir sa chance ?

    Sur le terrain, la recrue rhodanienne s'est plutôt montrée offensivement, et a eu des prestations intéressantes qui devront être validées en compétition officielle. On note tout de même quelques lacunes défensives, comme sur le premier but des Tchèques, où il se fait passer devant par son vis-à-vis. Quant à son coéquipier, il peut être utile à la construction du jeu en venant s'intégrer dans le milieu, mais ses limites sont a priori les mêmes que par le passé. Dans un secteur concurrentiel avec Nicolas Tagliafico, la course reste ouverte.

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