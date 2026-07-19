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Afonso Moreira, joueur du Bayer Leverkusen (Photo by Jörg Schüler/Bayer 04 Leverkusen via Getty Images)

Bayer Leverkusen : Afonso Moreira (ex-OL) se signale pour ses débuts

  • par Gwendal Chabas

    • Pour son premier match avec le Bayer Leverkusen, Afonso Moreira a marqué un doublé en amical. Son équipe a gagné 7 à 0.

    Transféré cet été au Bayer Leverkusen, Afonso Moreira n'a pas manqué ses premiers pas avec son nouveau club. Samedi, il disputait le premier de ses matchs amicaux estivaux. Comme le veut la tradition en Allemagne, il affrontait une formation d'un niveau très inférieur, Sportfreunde Baumberg, pensionnaire de 5e division. Cela a permis à l'ailier portugais et à ses camarades de reprendre tranquillement du rythme.

    Parti pour 33,6 millions d'euros, bonus compris

    Et même un peu plus que ça, car il a fait bonne impression pour ses débuts en inscrivant deux buts. L'ancien Lyonnais a marqué la première et la troisième réalisations des siens. Il a disputé le premier acte, avant de céder sa place à Burak Kir. De quoi se signaler et entamer de fort belle manière son aventure en Rhénanie-du-Nord. Rappelons qu'il a rejoint Leverkusen moyennant un chèque de 29,5 millions d'euros, hors bonus. Des incentives atteignant 4,1 millions d'euros.

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