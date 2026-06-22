Mercato : Moreira dans le top 15 des plus grosses ventes de l'OL

Sur le plan de l'affect et du sportif, le départ d'Afonso Moreira au Bayer Leverkusen est évidemment regrettable. Mais financièrement, l'OL réalise l'une de ses plus grosses ventes.

Au moins l'OL a évacué au plus vite ce dossier. Le cas Afonso Moreira, arrivé voilà un an dans le Rhône et déjà reparti, avec le statut de chouchou du public en prime, est une illustration de la situation complexe dans laquelle se trouve le club. En effet, si le facteur financier n'existait pas, le Portugais aurait sûrement effectué une deuxième saison chez le 4e de Ligue 1. Mais aujourd'hui, l'Olympique lyonnais n'a pas le luxe de pouvoir attendre des propositions concrètes pour d'autres éléments. La DNCG approche en ce début de semaine.

Juste derrière Gusto et Lukeba

De fait, l'ailier de 21 ans a rejoint le Bayer Leverkusen contre 29,5 millions d'euros, hors bonus. Une plus-value qui se classe directement sur le podium des Rhodaniens. Cette vente est la 14e plus importante de leur histoire si l'on ne prend pas en considération les incentives. L'ancien du Sporting entre dans le top 15, entouré de Malo Gusto (à Chelsea) et Castello Lukeba (à Leipzig) pour 30 M€. Juste derrière lui, on retrouve Mahamadou Diarra, parti au Real Madrid pour 26 M€.

Rappelons que si l'ensemble des bonus sont atteints, les Allemands verseront au total 33,6 millions d'euros. Sans compter que l'OL a gardé 10% sur une potentielle future plus-value. Le record reste à ce jour toujours détenu par Tanguy Ndombele, cédé contre un montant fixe de 60 M€ à Tottenham en 2019.