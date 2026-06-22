Face à la DNCG, l'OL doit aussi penser vente du club

En ce début de semaine, l'OL va présenter son plan pour la saison à venir à la DNCG. Après le dernier été qui avait vu passer le club proche de la mort, les dirigeants lyonnais se montrent plus confiants. Même si la mise en vente du club fait partie intégrante de l'équation face au gendarme financier du football français.

Depuis plus d'une semaine, la France fait face à une vague de chaleur presque sans précédent. Lyon n'y échappe pas, à l'heure où un calme quasiment plat a pris possession de Décines depuis un mois désormais. Les terrains du GOLTC sont choyés et bien arrosés pour ne pas connaître la sécheresse, mais le centre d'entraînement ne vit pas au rythme des allers et venues de Paulo Fonseca et de ses joueurs. Il faudra patienter encore une semaine, avec la reprise fixée au 29 juin. Pourtant, en coulisses, ce n'est pas comme si tout le monde était en vacances. Bien au contraire.

Ça grouille, les réunions s'enchaînent, aussi bien pour préparer la saison prochaine sur le terrain avec le mercato estival qu'en dehors. Ce début de semaine marque le passage de l'OL devant la DNCG. Les auditions ont commencé depuis quelque temps déjà pour le gendarme financier, mais le club lyonnais va passer parmi les derniers. Pourquoi ? Pour avoir le temps d'abord de faire une ou plusieurs ventes, comme Afonso Moreira, qui compteront dans le dossier présenté, mais aussi à cause de la mise en vente du club.

Un intérêt certain pour la reprise du club

Bien que les rumeurs d'arrivées et de départs de joueurs centralisent l'attention des supporters, ce dossier est peut-être bien le plus chaud actuellement, car étroitement lié au passage devant la DNCG. Le travail réalisé par les équipes de Michele Kang a été colossal depuis un an, entre réduction de la masse salariale, apport en cash et surtout volonté de montrer patte blanche. Seulement, rien ne sera réellement fini tant que le spectre Eagle Football sera toujours bien présent. Depuis avril dernier et , l'OL est en vente, sous l'égide du cabinet britannique Cork Gully. Depuis deux mois, Michael Gerlinger et les grosses têtes de l'administratif et financier du club lyonnais enchainent ainsi les réunions Teams.

Pas simplement pour passer le temps, mais pour écouter ce que de potentiels repreneurs ont à dire ou à mettre en avant dans leur dossier de reprise. Ils sont nombreux, avec plus ou moins de sérieux, mais si la vente d'un club est un processus long, l'OL n'a pas forcément tout ce temps. Au moment de se présenter devant la DNCG, il faudra apporter une réelle avancée dans cette mise en vente. Peut-être pas des papiers dûment signés, affirmant qu'un tel ou un tel a repris le contrôle des opérations. Mais bien un projet mis sur les rails, qui doit rassurer le gendarme financier, avant que toutes les parties ne signent ultérieurement la vente actée de l'OL.

Kang, le choix de la raison

À l'heure actuelle et dans un souci de ne pas bouleverser le marché, peu de choses filtrent, si ce n'est un potentiel intérêt de la famille américaine Kaminski, loin d'être gage de fiabilité si l'on en croit ses récents échecs dans des tentatives de reprise. Comme avancé il y a deux mois, Michele Kang fait bien partie des potentiels repreneurs et la raison voudrait que ce soit elle qui reprenne totalement les rênes de l'OL. On ne va pas se mentir, ce ne devait certainement pas être son désir premier lors de son arrivée à Lyon pour prendre la tête de la section féminine.

Mais, en plus d'avoir sauvé le club de la faillite il y a un an, la femme d'affaires américaine a également une mise de départ à gérer. ces dernières semaines sur la question de la vente du club pour ne pas tomber dans un conflit d'intérêts, Kang reste à ce jour, avec le créancier Ares, la solution la plus viable. À court ou moyen terme ? C'est une autre question... Mais à l'heure actuelle, l'OL veut avant tout passer une audition devant la DNCG sans encombre et avec la possibilité d'avoir les mains libres sur le mercato. Car entre le rachat du club, le passage devant la DNCG et le marché des transferts, tout est finalement lié dans la capitale des Gaules.