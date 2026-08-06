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Tabitha Chawinga lors de Malawi - Nigéria
Tabitha Chawinga lors de Malawi – Nigéria (Facebook : Football Association of Malawi)

CAN 2026 : une défaite mais une qualification pour le Malawi de Chawinga

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Buteuse mercredi soir, Tabitha Chawinga n'a pas pu empêcher la défaite 2-1 du Malawi face à la Zambie. Néanmoins, l'attaquante d'OL Lyonnes sera bien au rendez-vous des quarts de finale de la CAN 2026.

    Le bonheur est dans la défaite. Mercredi soir, le Malawi a perdu pour la première fois dans son histoire avec la CAN. Pourtant, il y avait bien des sourires sur le visage de Tabitha Chawinga et de ses compatriotes au coup de sifflet final. Malgré un revers 2-1 face à la Zambie, les Malawites seront bien au rendez-vous des quarts de finale pour leur toute première participation au tournoi continental. Avec six points, elles finissent devant le Nigéria et la Zambie. Un sacré tour de force pour la petite nation africaine qui va donc s'asseoir à la table des huit meilleures équipes du continent africain dans les prochains jours.

    Le Mali ou le Ghana en quarts

    Capitaine de la sélection, Tabitha Chawinga peut déjà avoir le sentiment du travail accompli avec cette qualification. Toutefois, l'attaquante d'OL Lyonnes rêve forcément de plus. Une nouvelle fois buteuse contre la Zambie, Chawinga rejoint ainsi Sofia Bekhaled et il y aura donc deux représentantes du club lyonnais en quarts de la CAN 2026. Le Malawi attend désormais de savoir qui sera son adversaire. Cela se jouera entre le Ghana et le Mali, qui s'affrontent ce jeudi soir dans le dernier match de la poule D.

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    1 commentaire
    1. chignol
      chignol - jeu 6 Août 26 à 10 h 44

      Les deux buts adverses sont à mettre en partie au crédit de la gardienne malawite (surtout le premier, limite "but gag"), mais la Zambie était indubitablement plus forte.
      Bon match de Tabitha, un peu moins bon pour sa soeur, qui cherchait trop la solution individuelle pour compenser les difficultés de son équipe à porter le danger devant les cages adverses par des actions construites.
      Mais bon, l'aventure continue quand-même !

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