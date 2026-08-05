Priske (Sparta Prague) "surpris" de voir l'OL "aussi passif"

Dans son duel avec Paulo Fonseca, Brian Priske a remporté la première manche mardi soir à Prague. Le coach danois n'a pas caché sa surprise de voir l'OL évoluer avec une défense à cinq et d'être "aussi passif".

De notre envoyé spécial à Prague.

Cette victoire contre l'OL (2-1) est-elle le plus grand match depuis votre retour au Sparta ?

Brian Priske : Certainement l’un des plus grands, je le classerais parmi les deux ou trois meilleurs. Je pense que nous avons connu de bons moments la saison dernière, mais cette soirée restera inoubliable.

À côté de la performance de votre équipe, comment avez-vous trouvé cet OL ?

Nous nous attendions à ce qu'ils ne se précipitent pas et qu'ils restent prudents, mais nous avons tout de même été surpris de les voir jouer de manière aussi passive. C'est surtout en deuxième mi-temps que nous avons pu constater leur qualité et leur rapidité. Ce match à domicile nous a clairement donné le sentiment que nous méritions de gagner. Nous aurions dû marquer davantage de buts en première mi-temps, mais c’est ainsi que va le football.

"Nous allons leur compliquer la tâche au match retour"

Après une première mi-temps réussie, vous étiez menés au score. Avez-vous rassuré les joueurs dans les vestiaires ?

Nous avons bien joué, nous aurions certainement dû prendre l’avantage, car Mercado a eu une grosse occasion juste avant le but contre son camp. Il fallait simplement rester calmes et compacts, conserver notre organisation de jeu et croire que le match allait s’ouvrir et que nous allions nous créer des occasions. Il fallait rester patients.

Pouvez-vous malgré tout les surprendre à nouveau mardi prochain ?

Bien sûr, nous allons nous rendre en France avec un bon sentiment et un bon résultat, mais nous devons surtout bien défendre et conserver le ballon. Je suis alors certain que nous leur donnerons du fil à retordre, que nous leur compliquerons la tâche. Vous avez vu aujourd’hui à quel point la vitesse de Mercado et d’Alcócer leur a posé problème. »