Priske (Sparta Prague) "surpris" de voir l'OL "aussi passif"

Dans son duel avec Paulo Fonseca, Brian Priske a remporté la première manche mardi soir à Prague. Le coach danois n'a pas caché sa surprise de voir l'OL évoluer avec une défense à cinq et d'être "aussi passif".
De notre envoyé spécial à Prague.
Cette victoire contre l'OL (2-1) est-elle le plus grand match depuis votre retour au Sparta ?
Brian Priske : Certainement l’un des plus grands, je le classerais parmi les deux ou trois meilleurs. Je pense que nous avons connu de bons moments la saison dernière, mais cette soirée restera inoubliable.
À côté de la performance de votre équipe, comment avez-vous trouvé cet OL ?
Nous nous attendions à ce qu'ils ne se précipitent pas et qu'ils restent prudents, mais nous avons tout de même été surpris de les voir jouer de manière aussi passive. C'est surtout en deuxième mi-temps que nous avons pu constater leur qualité et leur rapidité. Ce match à domicile nous a clairement donné le sentiment que nous méritions de gagner. Nous aurions dû marquer davantage de buts en première mi-temps, mais c’est ainsi que va le football.
"Nous allons leur compliquer la tâche au match retour"
Après une première mi-temps réussie, vous étiez menés au score. Avez-vous rassuré les joueurs dans les vestiaires ?
Nous avons bien joué, nous aurions certainement dû prendre l’avantage, car Mercado a eu une grosse occasion juste avant le but contre son camp. Il fallait simplement rester calmes et compacts, conserver notre organisation de jeu et croire que le match allait s’ouvrir et que nous allions nous créer des occasions. Il fallait rester patients.
Pouvez-vous malgré tout les surprendre à nouveau mardi prochain ?
Bien sûr, nous allons nous rendre en France avec un bon sentiment et un bon résultat, mais nous devons surtout bien défendre et conserver le ballon. Je suis alors certain que nous leur donnerons du fil à retordre, que nous leur compliquerons la tâche. Vous avez vu aujourd’hui à quel point la vitesse de Mercado et d’Alcócer leur a posé problème. »
Lents , sans pressing , sans intensité , repliés en défense , la honte totale pour un match de cet enjeu.
Fonseca a fait une sorte de master class hier soir de ses défauts , la frilosité , la peur , en premier lieu.
Perso j'en ai ras le bol du coach de textor ; je l'aurai remplacé dès cet été .
Cet avis n'engage que moi .
C'est globalement un bon coach mais qui ne tient pas la pression Pour calmer son angoisse il prend des décisions panique comme Akouokou l'an dernier ou ce système et cette compo hier
C'est rédibitoire comme défaut car il fait perdre confiance à ses joueurs en flippant ainsi , et on ne reconnait même plus tolisso et morton , c'est grave !
C’était Noël le 4 août en République Tchèque!
Le Père Fonseca a fait un gros cadeau!
je lui ferai un cadeau en retour , un chèque et au revoir .
Ah mais non on a pas une tune , il va falloir lui payer son énorme salaire jusqu'à la fin de la saison ( plus gros salaire de ligue 1 derrière Enrique , cherchez l'erreur , merci Textor de nous avoir laissé ce boulet ! )
Vous en avez assez dit,et à raison: jouer avec 5 défenseurs, certains même pas à leur place .Fonseca est dans la panique sur certains matchs ....capitaux. 4 ailiers dont 2 recrues, et aucun n'était titulaire ! Bref c'est une victoire très logique du Sparta. De plus seul Openda allait au charbon !... les autres,tranquille !
on constate qu'ils ont été "amorphes" .
Comment est ce possible quand tu dois jouer la champions league comme enjeu ??
Seul Openda semblait motivé en effet ??
Il reste encore très mesuré dans ses paroles cet entraineur, je pense sincèrement qu'intérieurement il doit se dire "mais qu'est-ce que c'était que cette merde, il a foutu quoi l'autre guenille"
ils n'ont jamais joué contre une équipe aussi merdique , il n'en revient pas le coach de prague .
Ils auraient du en marquer deux trois autres de plus .
"Passifs" ! ....Ah oui tout à fait d'accord !
Avec la compo d'entrée c'était même limite dépressif...
Ça ne respirait pas la victoire....Même pas le match nul...Limite un match amical....
Il a même dit: " pas la faute du système " ! ...Il charge donc ses joueurs qui pour la plupart n'étaient pas à leur poste , deux qui debarquaient avec ine défense à cinq contre le cousin de Haland il est vrai ....
J'imagine même pas la compo si c'était son frère !
Il n'a pas passé de bonnes vacances Paulo?
Après une courte nuit de sommeil….
Je suis encore plus choqué, si même l’entraîneur adverse s’y met.
Et comme toujours on attend la réaction du coach et elle est juste lunaire.
Je ne suis pas pour qu’on vire les entraîneurs, encore moins Fonseca car il a prouvé ses qualités.
Mais cela fait énormément de match à enjeu ou le mec est COMPLÈTEMENT à côté de la plaque.
Abner et Tolisso en ailier alors qu’on a Boudache et Duranville qui ont toute la préparation à leur poste.
Les deux sont disponible.
De Carvalho a la place de Tolisso.
Et une défense à 5 face au Sparta de Karabec.
Non désolé c’est plus possible.
Il a eu peur du Sparta Prague et mis le bouillon dans la tête de ses joueurs.
Il leur a transmis sa peur.
Le pire est qu’ils soit étonné du résultat sur le terrain alors que les journalistes sont sorti de leur rôle pour eux aussi lui mettre le bouillon.
La journaliste qui a la mi temps qui essaye de raisonner l’adjoint de Fonseca c’est du jamais vu dans le football.
Réponse de l’adjoint après avoir affirmé point par point les manquements énumérés par la journaliste : du coup vous allez changer quelque chose ?
Non
🫣
C'est un peu la déprime pour beaucoup ce matin .....n'est ce pas ?
Je dirais pas ça mais un vrai sentiment d’aigreur, pour moi le même qu’avec les matchs des bleus sous Domenech, une impression que n’importe qui aurait fait mieux (meme si c’est probablement faux).
le triste constat que tout le monde fait , sauf ceux qui se voilent la face .
les coachs portugais ont perdu toute lucidité devant l'enjeu et sont en mode panique après la déroute andalouse du dernier match de prépa , ou alors les joueurs ont décidé de se saborder ils n'ont pas envie de jouer la LDC sachant qu'ils vont y prendre des roustes ?
Je ne comprend pas ce qui se passe avec tolisso et morton , l'ombre d'eux mêmes .
De carvahlo je n'en parle même pas , le pauvre n'a pas le niveau et n'avait rien à faire la dans ce match.
Nanard disait de l’équipe de Puel qu’elle était « mièvre »…
Je crois que cet adjectif convient à nouveau.
Sauf que l equipe de Puel aurait mis 3 0 au Sparta !!!!! c'est dire l exigence de Nanard
Il disait aussi " y a des joueurs sur le terrain ou leur premier ennemi c'est le ballon " mdr ptdr et je crois que cette phrase va comme un gant à l'équipe actuelle !!!! lol
RIP Nanard ........
Je suis furieux du match d'hier soir et en même temps content que cela fasse la une: Fonseca est clairement remis en cause et ne peux plus se cacher.
Maintenant les joueurs doivent aussi se rebeller et refuser de jouer dans un tel système. Il est temps qu'ils ouvrent leur gueule, même en public.
J'ai beau tourner le problème dans tous le sens, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il se passe dans la tête de Fonseca. Quand je lis tous les commentaires sur ce site ou les commentateurs du match, tout le monde est unanime pour dire que Fonseca s'est sabordé tout seul. Il a mis une compo en dépit du bon sens et tout le monde a pu identifier AVANT le match les lacunes de l'équipe : , défense à 5, De Caravalho en n°6, Abner ailier droit... Enfin, c'était évident que cela n'allait pas fonctionner. Et le coaching pendant le match a été archi nul. Laisser les Nartey, Mangala, Duranville, Himbert.. sur le banc, avec la prestation médiocre des joueurs sur le terrain ? Donc ma question est la suivante : pourquoi absolument tout le monde a vu qu'on allait se planter, absolument tout le monde aurait mis à peu près une autre compo, et pas Fonseca ? Ca ressemble tellement aux matchs contre Man U, Sainté, Toulouse, Lens...
1/ Est-ce qu'il le fait exprès pour se saborder (façon L. Blanc) ? C'est une possibilité. A mon avis, il y a des choses qu'on ne sait pas qui se passent à l'intérieur du club. Peut-être des désaccords avec les dirigeants sur le mercato ? Il réclame un 6 fort alors qu'on en a à la pelle dans l'effectif (là encore, il me rappelle L. Blanc). Peut-être qu'il souhaite quitter le club ?
2/ Est-ce qu'il est tout simplement trop limité tactiquement, mentalement pour gérer ces matchs à enjeu ? Si c'est ça, il risque de perdre très rapidement son vestiaire et les joueurs ne vont plus lui faire confiance avec une concurrence qui n'est pas saine entre eux.
3/ Est-ce qu'il est tout simplement incompétent ? C'est possible aussi, mais là encore, il faut atteindre un tel niveau d'incompétence pour proposer le match d'hier que j'ai du mal à y croire. Et puis les joueurs semblaient tellement perdus, tellement lents sur le terrain, à la rue techniquement, physiquement, tactiquement... ils ont pas bossé depuis un mois ?