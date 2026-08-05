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Clinton Mata face à John Mercado lors de Sparta Prague - OL
Clinton Mata face à John Mercado lors de Sparta Prague – OL (@ACSparta)

Mata après Sparta Prague - OL (2-1) : "Il n'y a qu'un but de retard"

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • Malgré l'importance du match et de l'enjeu de disputer la Ligue des champions, l'OL a montré un visage inquiétant contre le Sparta Prague (2-1). Les Lyonnais sont désormais dos au mur et dans l'obligation de gagner mardi prochain.

    De notre envoyé spécial à Prague.

    Pour un match d'une telle importance, on attendait un autre visage de l'OL contre le Sparta Prague (2-1)...

    Clinton Mata : Non, c'est clair qu'aujourd'hui, ce qu'on a affiché techniquement, ce n'était pas à la hauteur de ce qu'on peut faire. C'était en deçà de ce qu'on a déjà montré. C'était insuffisant.

    L'OL a-t-il déjoué face à cette équipe du Sparta ?

    Non, je savais que ça allait être une équipe qui allait mettre une grosse pression dès le début. Le principe, c'était de sortir de leur pression. Malheureusement, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal d'imprécisions techniques aujourd'hui. Ce qui a aussi failli à notre jeu qui nous aurait permis de pouvoir installer. C'est ce qu'on aurait aimé faire. Je pense que les 20 dernières minutes, ç'a été beaucoup mieux. En deuxième mi-temps aussi, on a eu pas mal de contrôle du match.

    "Il n'y a aucune équipe qui se dit 'on vient et on verra ce qui se passe'"

    La principale difficulté a-t-elle été de tenir les couloirs ?

    Je peux l'admettre, il y a eu des joueurs de qualité avec beaucoup de vitesse de circulation. Je pense que les deux buts viennent du couloir. C'est à nous de nous servir de ce match.

    Qu'est-ce que l'OL peut faire de mieux ?

    Il n'y a rien qui va être facile. Je pense que ça va être un match aussi disputé, difficile. Eux aussi vont vouloir gagner ce match. Heureusement, il n'y a qu'un but d'écart, donc tout est possible. Je pense un peu que ça va être une équipe difficile. Ils veulent jouer pour la Champions League, donc je pense que c'est normal. Il n'y a aucune équipe qui vient pour jouer les tours de qualification en se disant "on vient et on verra ce qui se passe". Chaque équipe vient pour donner le maximum.

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    4 commentaires
    1. s.k
      s.k - mer 5 Août 26 à 8 h 04

      Oui cets vrai il nya qu’un but mais avec ce qu’on voit on est pas à l’abris d’une grosse désillusion
      Ce n’est que le Sparta en face

      Signaler
    2. Juni38
      Juni38 - mer 5 Août 26 à 8 h 12

      "Ils veulent jouer pour la Champions League, donc je pense que c'est normal. "

      Sans blague , tu as trouvé ça tout seul ?
      Profonde réflexion !

      Signaler
    3. Avatar
      Doudski69 - mer 5 Août 26 à 8 h 21

      Et Garcia se serait pas plus malin? Vu notre situation financière, choix de la raison?

      Signaler
    4. Kim Kallschtroumpf
      Kim Kallschtroumpf - mer 5 Août 26 à 8 h 27

      Manque la question à poser:
      «  Clinton, cette composition…. on en parle?

      Signaler

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