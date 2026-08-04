Sparta Prague - OL : Fonseca prêt à surprendre tout son monde ?

N'ayant pas manqué de rappeler que les jeunes étaient peut-être trop légers pour aborder ce type de rencontre, Paulo Fonseca pourrait réserver des surprises dans le onze de l'OL. Forcément le bon moment dans un match capital ?
De notre envoyé spécial à Prague.
Tout à gagner, mais aussi tout à perdre. Ce mardi, l'OL ne sera pas éliminé de la Ligue des champions au moment du coup de sifflet final de son match aller contre le Sparta. Néanmoins, à Prague, la formation rhodanienne veut éviter d'être en mauvaise posture au moment d'aborder le match retour à Décines, le 11 août. Son adversaire est dans la même optique et l'on peut s'attendre à une guerre de tranchées ce mardi soir au stade Letna. Deux équipes en quête de confiance, avec des faiblesses bien ciblées comme la défense.
Présent en conférence de presse lundi, Paulo Fonseca est revenu sur le match contre le Real Betis. Une défaite qui "a permis de comprendre certaines choses". Notamment celle que les "jeunes doivent encore apprendre" et donc qu'ils sont peut-être un peu trop justes pour débuter un troisième tour de qualification de Ligue des champions. Ayant fait toute la préparation dans la peau de titulaires, Rémi Himbert et Kaïl Boudache devraient logiquement s'asseoir sur le banc à Prague.
Retrouver une assise défensive ?
Malgré le manque d'automatisme, Loïs Openda va connaître sa première titularisation sur le front de l'attaque de l'OL. Un danger pour la défense du Sparta qui "attend de connaître la formation définitive de l'OL", comme l'a indiqué Brian Priske lundi. Le Danois s'attendait-il à des surprises de la part de son homologue portugais ? Si l'on pouvait se dire qu'un onze s'était dégagé sur la préparation, Paulo Fonseca pourrait innover selon L'Équipe, même si le timing pose question.
L'OL a la pression du résultat, mais le coach portugais aussi. Ce dernier a souvent montré une certaine fébrilité sur les matchs à enjeux et si certains choix se confirment pour limiter l'influence de certains Pragois (Karabec, Haraslin), Fonseca pourrait bien subir quelques critiques. Ou au contraire se voir féliciter d'avoir rectifié le tir après la déconvenue du Betis. Mais tout cela ne tient qu'à ses joueurs et leur rendement ce mardi.
La composition probable de l'OL : Greif - Mata, Tessmann, Kluivert, Ouedraogo - Morton, De Carvalho, Tolisso - Abner, Openda, Duranville
Plus je regarde la composition plus j'ai les yeux qui brulent. Tessmann défenseur central ? Mata arrière droit pour la prmeiere fois depuis 15 ans ? Abner ailier droit ?
De Carvalho je l'avais même pas vu tout de suite
Faut parler de la haine de Fonseca envers Nartey au point de vouloir faire jouer De Carvalho
Abner et De Carvalho pour démarrer.
Est ce bien sérieux ,Monsieur Fonseca, pour un des matchs les plus importants de la saison ?
🤔🙄
Bah oui, quelle bonne idée d’expérimenter des choses totalement inédites sur ce match aller 👍
Abner ailier 🙄
Mata à droite pour la première fois, sans aucun automatisme, alors qu’il aurait pu le mettre pendant toute la prépa histoire de lui faire retrouver ses repères 👏
Tessman DC à la rigueur, ça se comprend, vu les golgoths qu’il y a en face mais bon…
Nartey ? Il doit être sacrément mauvais aux entraînements…
Bref, on avance dans le « Schwarz » total alors qu’une qualif en LDC est vitale pour le club…c’est contre Toulouse qu’il fallait tout donner…
Lool un génie
Le match contre le betis a inquiété tout le monde c’est un fait
Je m’attendais à des changements c’est sur
Le 11 contre le betis était celui qui devait débuter aujourd’hui vue la claque je peux comprendre qu’il cherche des solutions mais là il change tout Mata fait toute la préparation dans l’axe pour maintenant jouer à droite ? De Carvalho n’a pas eut beaucoup de minutes en prépa il me semble là il joue titulaire
Abner est encore moins bon au poste d’ailier que de latéral
Bref c’est du bricolage
Et pourquoi Morton en 8 franchement ?! Le gars est prêt à mettre De Carvalho qui n’a clairement pas le niveau plutôt que Morton à son meilleur poste ?
Si cette compo se vérifie, Fonseca prend de l’avance avec les sabotages dont il a le secret…
C'est un peu la panique à bord .
Après le naufrage andalou et l'absence de cadres majeurs , Fonseca va bricoler une équipe inédite pour essayer de rester debout et ne pas perdre d'entrée toutes nos chances .
Amn ce n'est plus possible , il a enfin compris qu'il ne doit plus jouer , mais il n'a pas de solutions si ce n'est Kango qu'il ne fait plus jouer je ne sais pas pourquoi .
Alors en désespoir de cause , il remet Mata à son ancien poste pour dépanner ( il faudrait absolument recruter un latéral droit ) .
Du coup en DC il remet Tessman , son couteau suisse , qui vient dépanner car on n'a personne en magasin si ce n'est les deux jeunes en qui il ne fait pas confiance pour un match de ce niveau .
Au milieu c'est un peu la panade , la recrue danoise est out , Sulc sur le départ , Nartey blacklisté pour je ne sais quelle raison , Merah out aussi , Mangala sur le départ également apparemment .
Il doit alors piocher dans la réserve et il nous ressort de Carvahlo , houlala ça pique .
Mais devant c'est un peu le pompon : openda envoyé au front en pompier , sans aucun automatisme , n'ayant jamais encore joué avec l'équipe , et advienne que pourra !
Boudache est sacrifié , nuamah et fofana toujours pas prêts , et il nous ressort son joker : Abner , dans un rôle de faux milieu offensif sur le côté , un role hybride ou il lui demande de faire un peu le piston sur le côté gauche . On l'a vu perdu plusieurs fois dans ce registre , ne sachant ou se placer .
Ma fois il retente l'expérience , pensant qu'Abner a pris l'habitude de jouer ainsi ...
ça ressemble à un énorme coup de poker , et quand il dit nous sommes prêts , c'est un sacré bluff bien entendu .
Sur un malentendu ça peut marcher , il faudra qu'en face ils ne soient pas trop fort , sinon ça peut être la bérézina cette affaire .