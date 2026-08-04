Sparta Prague - OL : Fonseca prêt à surprendre tout son monde ?

N'ayant pas manqué de rappeler que les jeunes étaient peut-être trop légers pour aborder ce type de rencontre, Paulo Fonseca pourrait réserver des surprises dans le onze de l'OL. Forcément le bon moment dans un match capital ?

De notre envoyé spécial à Prague.

Tout à gagner, mais aussi tout à perdre. Ce mardi, l'OL ne sera pas éliminé de la Ligue des champions au moment du coup de sifflet final de son match aller contre le Sparta. Néanmoins, à Prague, la formation rhodanienne veut éviter d'être en mauvaise posture au moment d'aborder le match retour à Décines, le 11 août. Son adversaire est dans la même optique et l'on peut s'attendre à une guerre de tranchées ce mardi soir au stade Letna. Deux équipes en quête de confiance, avec des faiblesses bien ciblées comme la défense.

Présent en conférence de presse lundi, Paulo Fonseca est revenu sur le match contre le Real Betis. Une défaite qui "a permis de comprendre certaines choses". Notamment celle que les "jeunes doivent encore apprendre" et donc qu'ils sont peut-être un peu trop justes pour débuter un troisième tour de qualification de Ligue des champions. Ayant fait toute la préparation dans la peau de titulaires, Rémi Himbert et Kaïl Boudache devraient logiquement s'asseoir sur le banc à Prague.

Retrouver une assise défensive ?

Malgré le manque d'automatisme, Loïs Openda va connaître sa première titularisation sur le front de l'attaque de l'OL. Un danger pour la défense du Sparta qui "attend de connaître la formation définitive de l'OL", comme l'a indiqué Brian Priske lundi. Le Danois s'attendait-il à des surprises de la part de son homologue portugais ? Si l'on pouvait se dire qu'un onze s'était dégagé sur la préparation, Paulo Fonseca pourrait innover selon L'Équipe, même si le timing pose question.

L'OL a la pression du résultat, mais le coach portugais aussi. Ce dernier a souvent montré une certaine fébrilité sur les matchs à enjeux et si certains choix se confirment pour limiter l'influence de certains Pragois (Karabec, Haraslin), Fonseca pourrait bien subir quelques critiques. Ou au contraire se voir féliciter d'avoir rectifié le tir après la déconvenue du Betis. Mais tout cela ne tient qu'à ses joueurs et leur rendement ce mardi.

La composition probable de l'OL : Greif - Mata, Tessmann, Kluivert, Ouedraogo - Morton, De Carvalho, Tolisso - Abner, Openda, Duranville