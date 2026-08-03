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Teagan Micah, gardienne de l'OL Lyonnes
Teagan Micah, gardienne de l’OL Lyonnes (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

OL Lyonnes : Micah a prolongé pour continuer son protocole commotion

  • par David Hernandez
  • 4 Commentaires

    • En fin de contrat en juin dernier, Teagan Micah reste pourtant une joueuse d'OL Lyonnes. Toujours en pleine rééducation suite à sa commotion cérébrale, la gardienne australienne a vu le club lyonnais la prolonger pour quelques mois, en attendant de faire un point.

    Il n'y a pas eu de messages d'adieux d'un côté comme de l'autre et pour cause. Entre Teagan Micah et OL Lyonnes, l'aventure n'est pas encore terminée. Elle aurait dû l'être le 1er juillet dernier avec la fin du contrat de l'Australienne, mais le club lyonnais n'est pas du genre à laisser tomber ses joueuses. Engagée dans un protocole commotion depuis février dernier, la gardienne n'avait pas réussi à retrouver les terrains avant la fin de la saison, mais les dirigeants d'OL Lyonnes ont choisi d'accompagner Micah jusqu'au bout.

    Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite, Teagan Micah reste sous contrat avec les Fenottes. Michele Kang et Vincent Ponsot ont en effet fait signer un contrat courte durée jusqu'à la fin de l'année civile pour que l'ancienne de Liverpool puisse se remettre totalement de cette blessure qui l'handicape encore, a appris Olympique-et-Lyonnais du club.

    Une blessure qui a coupé l'élan de Micah

    N'ayant toujours pas repris le chemin de l'entraînement, l'Australienne continue son travail de l'ombre, avec des progrès significatifs selon ce qui nous a été rapporté. Un point sera alors fait à la fin de l'année pour savoir si l'aventure s'étendra encore ou non. Car le club ne s'est pas caché que sans le coup de genou reçu dans la tête avant PSG - OL Lyonnes, la prolongation de contrat n'aurait été qu'une formalité. Aujourd'hui, le plus important reste que Teagan Micah retrouve la pleine possession de ses moyens et de sa santé. Et la gardienne peut compter sur le soutien du staff médical lyonnais.

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    4 commentaires
    1. JUNi DU 36
      JUNi DU 36 - lun 3 Août 26 à 8 h 58

      De toute façon c'est un accident de travail aucune raison de la laisser tomber. Aux États Unis elle serait déjà en train de mendier dans la rue mais chez nous on a encore un système de santé qui tient la route. Il faudra jamais le lâcher notre bon system et surtout pas le mettre entre les mains de certains partis politique nauséabond.

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      1. MICAL
        MICAL - lun 3 Août 26 à 9 h 39

        Encore une caricature pour débuter la semaine😊

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    2. Avatar
      Antoine - lun 3 Août 26 à 8 h 59

      Il y a sans doute parfois un peu de dureté à diriger un club de foot. Mais si il n’y a pas que ça tant mieux.
      L’argent c’est bien, l’attractivité c’est mieux si on veut rester compétitif.

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    3. Avatar
      dami43 - lun 3 Août 26 à 10 h 05

      Satisfait de savoir qu'une prolongation était envisagée sans cette commotion. Après cette prolongation " soins " peut être lui sera t il proposé un nouveau contrat. Cette joueuse a vraiment laissé une bonne impression lors de ses titularisations.
      Bon courage à elle

      Signaler

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