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Loïs Openda

OL : Loïs Openda, un gain d'expérience pour la Ligue des champions ?

  • par Gwendal Chabas

    • Avec plus de 30 matchs de Ligue des champions au compteur, Loïs Openda sera l'un des Lyonnais les plus expérimentés dans la compétition. Ce qui doit être un atout avant le Q3 face au Sparta Prague.

    Si beaucoup de joueurs de l'OL disposent d'une expérience européenne sérieuse, peu en ont autant que Loïs Openda. Le nouvel attaquant lyonnais a disputé 33 rencontres de Ligue des champions dans sa carrière, entre Bruges, le RB Leipzig et la Juventus. Il compte aussi trois apparitions lors des qualifications. Seul Corentin Tolisso fait mieux (37 apparitions en C1) fait mieux, mais c'est plus que Nicolas Tagliafico (25) et Clinton Mata (23).

    7 buts en C1, tours préliminaires inclus

    Un vécu qui ne sera pas de trop pour aider les Rhodaniens à atteindre la phase de classement. Pour cela, Paulo Fonseca et son groupe comptent sur l'apport du Belge. Ce dernier a marqué sept buts et délivré trois passes décisives en 22 titularisations dans la compétition (tous préliminaires inclus). En toute logique, il devrait avoir un important temps de jeu face au Sparta Prague les 4 et 11 août.

    Rappelons tout de même que plusieurs de ses coéquipiers ont déjà connu ces matchs couperets estivaux. Loïs Openda ne sera donc pas le seul à pouvoir aider ses partenaires les moins expérimentés. Dans le secteur offensif cependant, il sera l'un des rares à avoir déjà joué la C1 avec Julien Duranville (9 rencontres).

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