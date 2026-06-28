Début août, l'OL disputera le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Une étape que le club lyonnais n'avait plus connue depuis 2013. Si plusieurs joueurs de l'effectif de Paulo Fonseca découvriront cet exercice, quatre d'entre eux possèdent déjà une expérience des qualifications européennes.

Les parcours de Nicolas Tagliafico, Mads Bidstrup, Dominik Greif et Pavel Šulc sont très différents. Entre qualifications réussies, éliminations et campagnes européennes marquantes, les quatre joueurs arrivent à Décines avec un vécu précieux en vue du mois d'août.

Tagliafico, le plus expérimenté

Avec neuf rencontres de qualifications, Nicolas Tagliafico est de loin le Lyonnais le plus expérimenté dans cet exercice. Le défenseur argentin a participé aux campagnes de l'Ajax Amsterdam en 2018-2019 et 2019-2020. Lors de sa première participation, l'Ajax avait successivement éliminé Sturm Graz, le Standard de Liège puis le Dynamo Kiev. Auteur d'un but et de deux passes décisives lors de cette campagne, il avait ensuite participé à la phase de groupes face au Bayern Munich, Benfica et l'AEK Athènes. La suite est entrée dans l'histoire du club néerlandais. L'Ajax avait éliminé le Real Madrid puis la Juventus avant de s'arrêter aux portes de la finale contre Tottenham. Un an plus tard, le champion du monde 2018 avait de nouveau franchi les tours préliminaires, venant à bout du PAOK Salonique puis de l'APOEL Nicosie.

Bidstrup connaît les deux scénarios

Mads Bidstrup, qui devrait prochainement signer dans le Rhône, possède lui aussi une expérience récente de ces rendez-vous. Avec le Red Bull Salzbourg, le milieu danois compte huit affiches en deux exercices. En 2024, le futur Lyonnais avait participé aux succès contre Twente puis le Dynamo Kiev, permettant aux Autrichiens d'accéder à la nouvelle phase de ligue de la Ligue des champions. Bidstrup avait ensuite pris part à six confrontations européennes face notamment au Real Madrid, au PSG, au Bayer Leverkusen ou encore au Stade Brestois. La saison suivante, le capitaine de Salzbourg a connu le scénario inverse. Après avoir éliminé le SK Brann au deuxième tour, son équipe a été sortie par le Club Bruges au troisième.

Šulc a lancé la campagne du Viktoria Plzen

Pavel Šulc a découvert les qualifications européennes avec le Viktoria Plzen en 2025. Le Tchèque a joué les deux premiers duels de sa formation avant son transfert à l'OL, participant aux deux succès de sa formation. Son arrivée à Lyon l'a ensuite empêché de poursuivre l'aventure européenne avec Plzen, qui a disputé le tour suivant sans son meneur de jeu.

Greif n'a jamais franchi l'obstacle

Dominik Greif est le seul membre de l'effectif à avoir été éliminé dès sa première expérience. Avec le Slovan Bratislava en 2019, le gardien était titulaire lors des deux rencontres, pour une élimination aux tirs au but face au Sutjeska Nikšić.

Tagliafico suspendu le début de la campagne

Si Nicolas Tagliafico apparaît comme le joueur le plus expérimenté de l'effectif lyonnais dans cet exercice, Paulo Fonseca ne pourra toutefois pas compter sur lui lors de la première manche du troisième tour préliminaire. Indépendamment de son parcours au Mondial, il a été expulsé au retour face au Celta de Vigo en Ligue Europa la saison passée (0-2). Le défenseur devra donc purger un match de suspension au début de la campagne européenne lyonnaise.