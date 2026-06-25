Šulc et la Tchéquie disent déjà adieux à la Coupe du monde 2026

Dans l'obligation de gagner pour avoir une chance de se qualifier pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, la Tchéquie a craqué dans les grandes largeurs contre le Mexique (0-3). Bon dernier de sa poule avec sa sélection, Pavel Šulc est désormais en vacances.

Ce n'est certainement pas ce que Pavel Šulc et la Tchéquie avaient prévu au moment de se rendre sur le continent américain. Pourtant, vingt ans après sa dernière participation à une Coupe du monde, la nation européenne n'a pas fait long feu dans ce Mondial 2026. Présente au sein d'un groupe largement ouvert avec le Mexique, pays hôte, la Corée du Sud et l'Afrique du Sud, la Tchéquie pouvait largement espérer finir dans les deux premiers de cette poule A. C'est d'ailleurs ce qu'avait déclaré Sulc lors d'une conférence de presse avec l'OL. Finalement, les Tchèques finissent bons derniers avec un seul petit point au compteur. Dans la nuit de mercredi à jeudi, ils avaient néanmoins encore un espoir de se qualifier pour les seizièmes de cette Coupe du monde 2026, mais il fallait battre le Mexique pour cela.

Une élimination qui fait les affaires de l'OL ?

Avec une sélection mexicaine déjà qualifiée grâce à deux succès, cela restait jouable. Encore fallait-il montrer un autre visage que celui affiché depuis le début de la compétition à Mexico... Dans un match dans lequel les occasions ont été rares, Pavel Šulc était titulaire et a joué toute la rencontre. Cela n'a pas suffi à la Tchéquie, qui est restée bredouille pendant 90 minutes et dos au mur à partir de la 55e minute et l'ouverture du score du Mexique. Sèchement battue 3-0, la nation européenne est désormais en vacances. Pavel Šulc va lui couper un peu avant de retrouver l'OL. Dès le troisième tour de qualification de la Ligue des champions ?