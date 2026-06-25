Futur adjoint de Pierre Sage à Crystal Palace, Damien Della Santa va reprendre du service après une période de quelques mois sans activité suite à son départ de l'OL. Le Normand n'est pas resté sans rien faire et a notamment écrit un livre sur le développement personnel, un domaine dans lequel il a apporté sa pierre à l'édifice à Décines.

Entre deux cartons de déménagement, il a pris le temps de nous répondre et d'honorer sa promesse. Malgré l'actualité brûlante qui l'a touché ces derniers jours avec un départ vers Crystal Palace pour rejoindre Pierre Sage, Damien Della Santa a réussi à trouver une fenêtre de tir. Si l'excitation de rejoindre la Premier League, "le meilleur championnat du monde", est bien là, il n'était pas pour autant resté les bras croisés depuis son départ de l'OL à l'hiver dernier. Visites de clubs européens, formation pour continuer à se développer, conférences aux côtés de grands noms du foot européen comme Sami Khedira (ex-Real Madrid) ou tout simplement un rôle de papa à plein temps.

L'agenda de Della Santa a été bien rempli et cette coupure, certes forcée, lui a aussi permis de se lancer dans un projet sur lequel il réfléchissait depuis quelque temps : l'écriture d'un livre sur le développement individuel. Un domaine pas forcément encore beaucoup développé en France, mais qui a fait mouche à l'OL ces dernières saisons sous la coupe du Normand. "Je serai toujours reconnaissant envers ceux qui, à un moment donné, ont accepté d'échanger avec moi et de partager leur travail. C'est une manière de faire pareil, de partager."

"Le développement individuel, c'est au joueur de se le fixer"

Avec son bouquin "Empower", l'ancien adjoint lyonnais veut donc donner aux coachs les bases mais aussi les ressources pour évoluer dans ce domaine dans lequel il s'est formé depuis une décennie et en fait aujourd'hui un personnage reconnu. S'il va retrouver la partie des coups de pied arrêtés en Angleterre, Della Santa ne va pas délaisser pour autant le développement individuel, qu'il a pu travailler en profondeur pendant deux saisons à l'OL.

Deux ans durant lesquels le club, bien aidé par la volonté de Pierre Sage plus qu'ouvert sur le sujet, a choisi de miser sur ce développement individuel. "Pas forcément tout de suite à cause de l'urgence au classement, mais on avait mis les bases pour que ça prenne ensuite." Se décrivant comme "un coach mais aussi un confident", Damien Della Santa va nouer des relations sportives et personnelles avec plusieurs joueurs de l'effectif lyonnais. Une confiance et des effets qui sont ainsi revenus aux oreilles du vestiaire et donc ont poussé certains à faire du rab pour augmenter le curseur individuel.

"Fofana est peut-être celui que j'ai vu le plus progresser"

De Malick Fofana à Clinton Mata en passant par Georges Mikautadze ou Khalis Merah, tous ont choisi à un moment ou à un autre de frapper à la porte de l'adjoint. Des séances avec beaucoup de vidéos, mais également du travail sur le terrain quand tout le monde avait déjà quitté le GOLTC. "Cela se faisait sur la base du volontariat, on va dire. On n'a jamais forcé quelqu'un. Mais une fois qu'on enclenche le processus, on le fait à fond." La progression a été là, à l'image d'un Moussa Niakhaté passé de catastrophe industrielle à patron du vestiaire de l'OL.

Le défenseur sénégalais n'avait d'ailleurs pas manqué de saluer le travail réalisé avec Damien Della Santa lorsqu'il avait été interrogé sur sa transformation lors d'un entretien avec Olympique-et-Lyonnais. "L’année dernière, j’étais très demandeur. Je bossais beaucoup avec Damien Della Santa, qui m'a apporté énormément, parce que c'est un phénomène dans ce qu'il fait. Il m'a corrigé. J'ai 28 ans et à cet âge, on pense qu'on ne progresse plus. J'ai énormément progressé avec Damien."

Un investissement aux répercussions financières plus tard ?

Des marques de respect qui comptent forcément au moment de se construire une réputation dans le circuit fermé qu'est le football. Pas forcément l'ambition première chez le nouvel adjoint de Crystal Palace, mais "on se dit qu'on a plutôt bien fait son travail quand les joueurs le mettent en avant médiatiquement. Et puis, eux ont écouté ce que je leur conseillais, mais toutes ces heures passées avec eux m'ont aidé à développer encore plus mon savoir."

Remplacé par Adrien Tarascon à l'OL depuis décembre dernier, Damien Della Santa voit cette continuité à Décines comme "une preuve que ce développement a du sens, même s'il reste sous-exploité en France." Mais à l'heure où le club lyonnais mise sur des profils pas encore mûrs et à la progression intéressante, cette plus-value dans le staff pourrait avoir une importance financière. "Si ton joueur progresse, il prend de la valeur" et donc tout ce qui va avec derrière.