En passe de s'engager avec Crystal Palace, Pierre Sage ne débarque pas en terres inconnues. À Londres, l'entraîneur français va s'entourer d'adjoints qui étaient sa garde rapprochée à l'OL, avec Jamal Alioui et Damien Della Santa.

Le dénouement est proche. Après avoir signifié au RC Lens son intention de mettre les voiles durant l'été, Pierre Sage va signer à Crystal Palace dans les prochaines heures. L'entraîneur français est attendu à Londres ce lundi matin, comme indiqué par L'Équipe. Il va y signer un contrat de trois saisons plus une en option et connaîtra ainsi sa première expérience à l'étranger. Il n'a jamais caché son désir d'entraîner un jour en Premier League et ce rêve est tout proche de devenir réalité. Au sein du club vainqueur de la Ligue Europa Conférence, Pierre Sage va pouvoir s'appuyer sur un staff qui le connait bien. Comme indiqué depuis plusieurs jours, Jamal Alioui va également traverser la Manche et suivre son compère en qualité d'adjoint, comme c'était le cas à l'OL puis à Lens.

Des derniers détails à finaliser

Ce départ en Angleterre va aussi permettre à Sage de reconstituer le trio fort qui avait servi pendant quatorze mois du côté de Décines. Comme avancé par L'Équipe et qu'Olympique-et-Lyonnais peut confirmer, Damien Della Santa va retrouver l'entraîneur français du côté des Eagles. En charge du développement individuel à l'OL mais aussi ayant une solide réputation sur l'exercice des coups de pied arrêtés, le Normand va refaire équipe avec le tandem Sage - Alioui qu'il n'avait pu suivre dans le nord de la France l'été, toujours sous contrat avec l'OL. Un an plus tard, le trio va de nouveau être reconstitué, même s'il restait encore quelques détails à finaliser en ce début de semaine.