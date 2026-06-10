Ayant décidé de quitter son poste au RC Lens, Pierre Sage devrait connaitre sa première expérience à l'étranger. L'ancien coach de l'OL aurait trouvé un accord avec Crystal Palace sur la base d'un contrat de trois ans plus une quatrième en option.

La valse des entraîneurs bat son plein en Ligue 1. Ces dernières heures, Lorient a annoncé l'arrivée d'Alexandre Dujeux, qui avait choisi de quitter son poste à Angers. Dans ce jeu de chaises musicales, Stéphane Gili, sans club depuis son éviction du Paris FC en cours de saison, va s'asseoir sur le banc du SCO. Cependant, cette valse réserve encore quelques surprises avec le futur de Bruno Genesio, attendu à l'OM, tout comme celui de Pierre Sage. Ce dernier a fait part de son envie de rejoindre un autre projet que celui entamé il y a un an au RC Lens et tous les regards se portaient sur la Premier League. Le championnat anglais semble attendre à bras ouverts l'ancien coach de l'OL. Il n'a jamais caché son rêve d'entraîner là-bas et cela devrait bientôt devenir une réalité.

Cinq millions d'euros déboursés par Crystal Palace ?

Plusieurs sources indiquent que Sage et Crystal Palace ont réussi à trouver un terrain d'entente sur la base d'un contrat de trois ans. Si la quatrième année en option prête à discussion, le club londonien va devoir mettre la main à la poche pour indemniser le RC Lens, qui devrait miser sur Olivier Pantaloni, en fin de contrat à Lorient. D'après RMC, les Eagles devraient débourser trois millions d'euros plus deux de bonus. Une somme qui montre que Pierre Sage était fortement désiré dans la capitale anglaise...