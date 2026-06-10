L’OL n’affrontera pas le GOAL FC en amical cet été

Dans les petits papiers ces dernières semaines, la rencontre amicale entre l’OL et le GOAL FC n’aura finalement pas lieu. Mais un amical reste bien prévu le week-end du 11 juillet du côté de Décines.

Après Mâcon le 8 juillet, il n’y aura pas d’autres matchs contre un club partenaire pour l’OL. Pourtant, depuis plusieurs semaines, des discussions avaient bien eu lieu avec le GOAL FC pour la tenue d’un amical à Décines pour une deuxième sortie estivale après Mâcon. Finalement, le club de nos consultants Enzo Reale et Nicolas Puydebois ne viendra pas se frotter aux joueurs de Paulo Fonseca selon nos informations. Le pensionnaire de la nouvelle National (ex-National 2) ne croisera pas le fer avec les professionnels de la Ligue 1. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l’OL ne jouera pas d’amical.

Les deux derniers amicaux à l'étranger ?

Il y aura bien un match au GOLTC ce week-end du 11 août avec un club qui devrait être annoncé dans les prochains jours ou prochaines semaines. Selon les informations d’Olympique-et-Lyonnais, l’adversaire, identifié et validé par le staff lyonnais, montera en gamme puisqu'il évolue en première division européenne. Il ne manquait qu’à toutes les parties de signer les documents nécessaires ces derniers jours pour que ce deuxième amical puisse avoir lieu. Comme indiqué il y a deux semaines, un troisième aura bien lieu à Bourgoin-Jallieu le 15 juillet (Servette ?). Deux derniers amicaux viendront agrémenter la préparation estivale mais se joueront très probablement à l’étranger avant le troisième tour de qualification de la Ligue des champions (4 ou 5 août).