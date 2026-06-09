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Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l'OL
Paulo Fonseca en discussion avec les joueurs de l’OL (crédit : David Hernandez)

L'OL ira finalement bien en stage à l'Adidas Campus

  • par David Hernandez

    • Un temps éliminé de la discussion à cause du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, le stage de l'OL à l'Adidas Campus se tiendra finalement bien. Les joueurs de Paulo Fonseca iront en Allemagne pour six jours.

    Il ne manque que l'annonce des matchs amicaux, mais le programme estival de l'OL commence petit à petit à prendre forme. Depuis quelques semaines, on sait que la reprise de l'entraînement se déroulera le lundi 29 juin du côté du GOLTC. Pas de séance sur le terrain très certainement, mais une batterie de tests pour voir qui a bien travaillé durant la trêve et qui s'est laissé un peu aller. Cela marquera le coup d'envoi de cette préparation qui doit mener jusqu'au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions le 4 ou 5 août prochain. Au programme, des matchs amicaux comme notamment ce premier rendez-vous contre Mâcon le 8 juillet à Décines, à huis clos très probablement, ou encore le traditionnel match à Bourgoin-Jallieu le 15 juillet.

    Les garçons précéderont les joueuses d'OL Lyonnes

    À côté de ça, l'OL était à la recherche d'un lieu pour son stage. La quatrième place de Ligue 1 et ce qui en a découlé ont bouleversé les plans initiaux qui étaient d'aller en Allemagne sur la première semaine d'août. Mais le club avait dû annuler sa réservation à l'Adidas Campus. Cherchant une solution de repli sur la troisième semaine de juillet, l'OL a eu une bonne surprise. Face à la défection d'un club portugais, un créneau s'est libéré à Herzogenaurach, ce qui fait les affaires lyonnaises. Du 19 au 24 juillet prochain, les joueurs de Paulo Fonseca partiront donc pour un stage qui se déroulera sans match amical. Quelques semaines plus tard, ce seront les joueuses d'OL Lyonnes qui prendront leurs quartiers en Bavière.

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