Ayant fini quatrième de Ligue 1, l'OL va donc devoir passer par un troisième tour préliminaire puis un barrage pour atteindre la Ligue des champions. Cette reprise anticipée a eu pour conséquence de devoir laisser de côté l'option numéro 1 de stage.

Dans un mois jour pour jour, les joueurs de l'OL feront leur rentrée à Décines. En vacances, ceux qui n'auront pas la chance d'être de l'autre côté de l'Atlantique pour la Coupe du monde reprendront l'entraînement le 29 juin au GOLTC. Avec un objectif bien clair : être prêt pour le 4 ou 5 août prochain, date du match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions. En finissant quatrièmes, les Lyonnais se sont laissés une chance d'être dans la plus grande des compétitions mais aussi d'avoir la mauvaise surprise de commencer plus tôt leur saison. Le club avait prévu deux scenarii avec une qualification directe pour la C1 ou la Ligue Europa avec la troisième et cinquième place et un autre avec cette quatrième. Il a donc fallu réajuster le calendrier et la préparation estivale avec notamment la question du stage.

Le campus Adidas avait les faveurs du staff

Pour le moment, le club discute de la date et la destination, même si l'on se dirigerait sûrement vers la troisième semaine de juillet, soit une dizaine de jours avant le premier match crucial de cette saison. Pour le lieu, ce ne sera quoi qu'il arrive pas au Campus Adidas en Allemagne. C'était l'option numéro 1 de l'OL qui aurait dû y aller sur la première semaine d'août avec son premier scénario de qualification directe et le retour de quelques mondialistes. Finalement, ce déplacement à Herzogenaurach ne se fera pas et n'a pas pu se déporter sur le mois de juillet, faute de disponibilité. L'Autriche fait à ce jour toujours partie des destinations possibles, mais rien n'a encore été arrêté. D'autant plus que la destination du Tirol, lieu de villégiature ces deux dernières saisons, a utilisé une partie de son crédit l'an passé.