Lotfi Eladjabi et Jérôme Renaud, deux intendants historiques de l'OL, sont allés assister au dernier match de la saison de Manchester City. Ils étaient invités par Rayan Cherki, avec qui ils sont restés proches.

Si Rayan Cherki n'oublie pas d’où il vient, il n'oublie pas non plus les personnes qui ont compté pour lui à l’OL. Très souvent vu au centre d’entraînement de Décines dès qu’il revient sur Lyon, il en profite pour retrouver ses anciens camarades. Dont les intendants de l’Olympique lyonnais, Lotfi Eladjabi et Jérôme Renaud. Le second est dans le staff rhodanien depuis plus longtemps que le premier, plus jeune, mais les deux sont devenus incontournables.

Proches des joueurs, ils s’assurent de les mettre dans les meilleures conditions, la semaine à l’entraînement puis le week-end lors des matchs, afin d’optimiser les performances et de tout mettre en œuvre pour obtenir des résultats. La pièce qui leur est dédiée, au GOLTC, jonchée de maillots d’ex-Rhodaniens partis à l’étranger, illustre bien l’importance, la reconnaissance et la gratitude à leur égard.

Une défaite face à Villa, une photo avec Guardiola

Rayan Cherki, de la reconnaissance et de l'altruisme, il n’en manque pas. Le milieu offensif sort d’une très bonne première saison du côté de Manchester City. Il a claqué dix buts et offert quinze passes décisives toutes compétitions confondues. Sans oublier les deux trophées remportés. Le Gone a invité les deux membres du staff lyonnais pour le dernier match de l'exercice. Assurés de terminer à la deuxième place de Premier League, les Citizens se sont inclinés dimanche face à Aston Villa (1-2) à domicile, alors que l'international français est entré à l’heure de jeu.

Lotfi Eladjabi et Jérôme Renaud ont pu assister aux adieux de Pep Guardiola aux Skyblues. Le premier a d’ailleurs pu poser avec le légendaire technicien espagnol. Sur ses réseaux sociaux, il a dévoilé plusieurs clichés sur la pelouse de l’Etihad, avec Cherki et les deux coupes nationales que le club est allé chercher en 2025-2026. Avec un message pour exprimer sa gratitude envers son ami.

"Merci mon frère pour ce week-end à Manchester. Des moments incroyables, beaucoup de souvenirs et surtout énormément de respect et de reconnaissance pour toi. Merci pour l’accueil, la simplicité et tout ce que tu as fait pour nous pendant ce séjour", a écrit Lotfi Eladjabi sur X.