Après cinq mois à Manchester City, Rayan Cherki est encore en phase d'apprentissage en Angleterre. Mais comme il l'affirme, c'est pour cela qu'il a quitté l'OL.

L'heure de l'envol était arrivée pour Rayan Cherki. Pratiquement six ans après ses débuts professionnels à l'Olympique lyonnais, le meneur de jeu a pris la direction de l'Angleterre l'été dernier. Un départ qui était attendu car depuis son plus jeune âge, l'international français (trois capes) était prédestiné aux meilleurs clubs. C'est Manchester City qui a eu sa préférence après sa meilleure saison en carrière (12 buts et 20 passes décisives).

En juin dernier, il s'est donc engagé avec la formation de Pep Guardiola, un sacré cap dans une carrière. "Bien sûr (que c'est une grosse étape). Forcément. Sinon, je serais resté à Lyon si ce n'était pour pas franchir de palier. Je dois encore élever mes attentes, a-t-il clamé dans Téléfoot. Je ne connais pas mes statistiques, mais je pense qu'elles sont bonnes pour le peu de temps de jeu que j'ai. Je dois faire encore mieux, je dois encore plus aider l'équipe".

Buteur un match sur trois avec City cette saison

Freiné par une blessure durant quelques semaines, le footballeur de 22 ans n'est pas encore un titulaire à part entière chez les Mancuniens. Néanmoins, il a pour l'instant disputé neuf rencontres, pour trois réalisations et autant d'offrandes cette saison. Le tout en quatre titularisations et un total de 321 minutes sur les terrains.

Engagé dans la lutte pour le titre en Premier League, la possible conquête de la Ligue des champions, et avec la perspective de la Coupe du Monde en 2026, l'ancien membre de l'OL est face à un gros défi. Celui de concrétiser les ambitions placées en lui depuis ses débuts chez les grands.