Ex-OL : Blanc souligne une constance désormais chez Cherki

Ancien entraîneur de l’OL, Laurent Blanc salue la progression de Rayan Cherki. Entre son passage lyonnais et aujourd’hui, le technicien voit de la constance.

Ce jeudi à 20h45, il y aura forcément de l’émotion au moment de l’entrée des joueurs sur la pelouse du Parc des Princes. Dix ans jour pour jour après les attentats qui ont touché Paris, le match France - Ukraine va se jouer dans un contexte particulier. Mais c’est aussi un moyen de montrer à ceux qui veulent nous priver de liberté que la vie a repris ses droits, sans oublier pour autant ceux qui ont perdu la vie en 2015. Pour honorer la mémoire de ces victimes, les Bleus auront à cœur de prendre les trois points et d’offrir un beau spectacle dans l’enceinte du PSG. Pour cela, Didier Deschamps devrait pouvoir compter sur le talent de Rayan Cherki.

5 buts et 3 passes en 34 matchs sous Blanc

De retour en sélection après avoir fait l’impasse sur les deux derniers rassemblements à cause d’une blessure, l’ancien Lyonnais peut prendre une autre dimension en sélection dans les mois à venir. Il fait déjà l’unanimité à Manchester City et cela pourrait ne pas tarder avec les Bleus. Son ancien entraîneur à l’OL, Laurent Blanc, ne voit pas de raison à ça. "C'est un amoureux du jeu. Et il l'a en lui. Et ce jeu-là, même si ça lui procurait du plaisir, pouvait aboutir à la défaite. Quand j'ai eu à la diriger, il n'était pas encore fiable, pas constant, note le 'Président' dans L'Équipe. Ce que je constate, sur ces deux dernières années, c'est cette continuité, cette constance, cette fiabilité".

Sous Laurent Blanc, Cherki a commencé à enchaîner les titularisations. Avec un début d'éclosion avec le champion du monde 1998 à partir de janvier 2023.